Misdaadfilm in een exotisch decor

Om met het meisje te mogen trouwen op wie hij zijn oog liet vallen, moet Rapayet een flinke som geld meenemen. Die kan hij pas ophoesten als hij met een bevriend heethoofd betrokken raakt bij de lucratieve marihuanahandel. Wat in 1968 voorzichtig begint met enkele kilo’s wiet voor Amerikaanse hippies, eindigt jaren later in een geweldsspiraal.

Pájaros de verano is een Colombiaanse misdaadfilm met klassieke genre-elementen: het drankzuchtige ongeleide projectiel, decadente uitspattingen, geweld en wraak. De overeenkomsten tussen de clan in de film en de maffia, zoals de nadruk op eer en respect, liggen voor het oprapen. Regisseurs Guerra en Gallego maken daar dankbaar gebruik van.

Maar Pájaros de verano onderscheidt zich van andere drugsfilms door de couleur locale waarin de actie zich op kalme wijze ontvouwt: de inheemse Wayúu-cultuur, zoals die in Noord-Colombia nog in stand is gebleven. Hierin spelen vrouwen een belangrijke rol, zoals matriarch Úrsula.

In vijf cantos (hoofdstukken) vertelt Pájaros de verano een bekend verhaal dat vooral opleeft als de eeuwenoude Wayúu-gewoontes de misdaadelementen naar de achtergrond dringen. De eigen familie en clan staan voorop, maar tegen het noodlot kunnen ook de Wayúu niet op.