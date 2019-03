Man lijkt als tweede ooit vrij van hiv na stamcelbehandeling

Na twaalf jaar lijkt er opnieuw een man genezen van hiv. Dankzij een stamcelbehandeling is een patiënt uit Londen al achttien maanden vrij van het virus, blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, dat in is gezien door persbureau Reuters.

In 2003 kreeg de anonieme patiënt te horen dat hij hiv had. Negen jaar later kreeg hij bloedkanker. Net als Timothy Ray Brown, de eerste man die genas van hiv, onderging hij een beenmergtransplantatie. Artsen besloten stamcellen van een donor met een zeldzame resistentie tegen het virus te transplanteren. Hij genas van zijn bloedkanker.

Vervolgens stopte de patiënt ook met het slikken van hiv-remmers. Waar normaal gesproken de hiv dan weer terug zou keren, zagen artsen niets in zijn bloed. “Er is daar geen virus dat we kunnen meten. We kunnen niets detecteren”, aldus Ravindra Gupta, hiv-bioloog en lid van het artsenteam.

Patiënt is praktisch genezen

De bioloog waarschuwt wel dat het te vroeg is om te zeggen dat de man genezen is. Gupta beschreef zijn patiënt als “praktisch genezen” en “in remissie”. Volgens experts is het echter ondenkbaar dat de behandeling voor alle patiënten werkt. Na het succes met Brown werd de behandeling ook bij andere patiënten toegepast, maar steeds zonder succes. Daarnaast is de behandeling duur, complex en riskant.

Desondanks spreekt viroloog Annemarie Wensing in The New York Times van een hoopvolle ontwikkeling. “Dit zal mensen inspireren dat genezing van hiv toch geen utopie is. Het is te realiseren”, aldus Wensing, werkzaam in het UMC in Utrecht en in Europees verband onderzoeker van stamceltransplantaties voor hiv-patiënten. Volgens bloedkankeronderzoeker Keith Jerome laat dit nieuws zien dat de genezing van Brown geen toevalstreffer was.

37 miljoen mensen

Brown, ook wel bekend als ‘The Berlin Patient’ omdat hij in Duitsland behandeld werd, kreeg in 2007 een stamceltransplantatie tegen kanker van een hiv-resistente donor. Volgens persbureau Reuters is de Amerikaan nog altijd vrij van hiv.

Wereldwijd zijn bijna 37 miljoen mensen besmet met hiv, dat dodelijk is wanneer het zich ontwikkelt tot aids. Sinds begin jaren tachtig zijn er rond de 35 miljoen mensen aan overleden. De meeste patiënten slikken dagelijks medicijnen waarmee het virus onder controle wordt gehouden. Hiv breekt het afweersysteem waarmee het lichaam virussen en bacteriën tegenhoudt af.