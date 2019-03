Twintig jaar cel voor roofmoord op 85-jarige vrouw

De 44-jarige Paul O. is dinsdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot twintig jaar cel voor de roofmoord op een bejaarde vrouw in 2017. Dat is vier jaar meer dan het OM had geëist. Volgens de rechtbank heeft O. de vrouw met “zeer veel en fors geweld” gedood.

O.’s vriendin Najma Z. werd vrijgesproken van de moord, maar moet negen maanden de gevangenis in voor heling. Ook tegen haar had justitie zestien jaar cel geëist.

Het slachtoffer, de 85-jarige Ans van der Meer-Breur, werd in juni 2017 dood aangetroffen in haar flat in het Haagse stadsdeel Loosduinen. Ze was vastgebonden aan verwarmingsbuizen en bleek zwaar mishandeld. Haar borstbeen, borstwervel, ribben en neus waren gebroken. Ook lag ze bedolven onder een kruk en een stapel kleding en zat er een kledingstuk in haar mond, die was afgeplakt met tape. Er was duidelijk sprake van een overval: sieraden, horloges, gouden munten en bankpasjes waren verdwenen.

Via camerabeelden van een pinautomaat waar met een van de gestolen passen geld werd gehaald, kwam de politie het stel op het spoor. O. en Z. werden een paar dagen gevolgd. Z. werd op bewakingsbeelden vastgelegd van een juwelier in Rotterdam, toen ze de gestolen sieraden verkocht. In de flat van Van der Meer-Breur troffen rechercheurs bovendien DNA van O. aan. Uit gegevens van zijn auto en zijn telefoon bleek daarnaast dat hij op de bewuste avond in de buurt van de plaats delict was.

Zestien jaar geëist

Voor justitie was het aanleiding om drie weken geleden zestien jaar cel te eisen tegen zowel O. als Z. De verdachten gingen van het buitgemaakte geld op vakantie. Justitie noemde de dood van het bejaarde slachtoffer huiveringwekkend.

De rechters oordeelden dinsdag dat zestien jaar cel in het geval van O. te weinig is. Hij heeft “de zeer kwetsbare oude vrouw zoveel ernstig letsel toegebracht dat hij moest hebben geweten en gewild dat ze het niet overleefde”, aldus de rechtbank. Voor moord was geen bewijs, maar wel voor ‘gekwalificeerde doodslag’, in dit geval doodslag gepleegd in combinatie met diefstal en afpersing. O. werd ook schuldig bevonden aan heling van de gestolen spullen.

In het geval van Z. was er volgens de rechters niet genoeg bewijs voor haar betrokkenheid bij de dood van de oude vrouw. Haar DNA is niet gevonden in het appartement. Er zijn ook geen aanwijzingen dat Z. op de avond van de moord bij O. in de auto zat. Ze werd alleen veroordeeld voor witwassen, omdat ze de buit heeft verkocht.

De officier van justitie vertelde vorige maand in de rechtbank hoe verbaasd ze was dat O. en Z. achter de overval bleken te zitten. Ze leken een normaal stel, dat met een ten tijde van de moord 4-jarig kind in Den Haag woonde. Ze hadden allebei bij ABN Amro gewerkt, O. als filiaaldirecteur. Nadat ze in 2013 werkloos waren geworden, kregen O. en Z. financiële problemen.

O. en Z. werden dinsdag ook vrijgesproken voor de woningoverval op een gehandicapt stel in 2016. Justitie had eerder vrijspraak geëist wegens een gebrek aan bewijs.