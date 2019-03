KLM-debat gaat over vrije markt

Voor een debat over een kwestie waar vrijwel alle partijen het in hoofdlijnen over eens zijn, was het Tweede Kamerdebat dinsdagavond over de aankoop van een staatsbelang in Air France-KLM nog behoorlijk politiek. Maar niet in de vaak vertoonde variant van de oppositie tegen de coalitie.

In het debat over de abrupte verwerving vorige week van 14 procent van de aandelen in de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij ging het politiek gezien over veel fundamentelere kwesties dan de vraag of die strategische belegging wel of niet een verstandige beslissing is. Het ging over politieke ideologie, over het klassiek economische vraagstuk van vrije marktwerking versus een sturende rol door de overheid.

Het was dus niet zozeer verantwoordelijk minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) die een lastig en kostbaar (744 miljoen euro) besluit moest toelichten, als wel de grootste regeringspartij VVD die moest uitleggen waarom een kabinet onder leiding van een liberale premier rigoureus ingrijpt op de vrije markt.

Complimenten

De drie linkse oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks grepen de kans om het kabinet er vrij omstandig mee te complimenteren. Kamerlid Bart Snel (GroenLinks) omschreef de interventie in de beursgenoteerde luchtvaartonderneming als „een keerpunt na dertig jaar van privatiseringen”. „Eindelijk een debat over de ondernemende staat”, zei hij bijna opgelucht. SP-woordvoerder Mahir Alkaya prees de „nieuwe realistische kijk op martkwerking” „Dat is best hoopvol.”

De VVD, bij monde van financieel woordvoerder Roald van der Linde, benadrukte dat de ingreep bij Air France-KLM vooral als een uitzondering moest worden gezien, „een uiterst redmiddel”. De VVD gelooft immers wel in een „goede marktordening” maar niet per se in de vorm van staatsaandelen. „Dat is de slechtste manier om het publieke belang te dienen.” Maar in het specifieke geval van de Frans-Nederlandse maatschappij, legde Van der Linde uit, moest het evenwicht tussen de beide betrokken overheden nodig worden rechtgetrokken. Hier stond het grote economische belang van zowel de Nederlandse tak KLM als de Nederlandse luchthaven Schiphol op het spel.

De fracties aan de andere kant van het politieke spectrum vinden de staatsinterventie juist voor herhaling vatbaar. Want het publieke belang, zei Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) moet je soms nu eenmaal beschermen met staatsaandelen. Dat houdt niet op bij commerciële luchtvaartmaatschappijen met een belangrijke economische functie. Er volgde, door verschillende woordvoerders, een lange opsomming van bedrijven en sectoren waar de overheid ook best een financieel belang zou mogen nemen: de post, de energiemarkt, de thuiszorg, ziekenhuizen, het geldtransport, de bancaire sector. Zou de Volksbank bijvoorbeeld, voortgekomen uit het zes jaar geleden geredde concern SNS Reaal, nu wel per se terug naar de markt moeten?

De opmerkelijkste bijdrage kwam van CDA-Kamerlid Eric Ronnes. Hij verklaarde open te staan voor een actievere rol in de economie. „De vrije markt is voor ons nooit heilig geweest.” Daarmee ging Ronnes veel verder dan wat zijn partijgenoot in het kabinet in zijn schriftelijke beantwoording voorafgaand aan het debat had verklaard. „Op dit moment”, schreef minister Hoekstra maandagavond al aan de Kamer, „zie ik geen reden om naar aanleiding van de aankoop van aandelen Air France-KLM, het [bestaande] deelnemingenbeleid te wijzigen. Ook voor andere sectoren blijft borging van de publieke belangen middels wet- en regelgeving dan ook het uitgangspunt en staatsaandeelhouderschap een uitzondering.” Dinsdagavond half elf was de minister nog niet aan zijn mondelinge toelichting op dit specifieke punt toe gekomen.

Opvallend: het middel van wet- en regelgeving waar de overheid „als marktmeester” problemen in de economie kan oplossen, was precies de argumentatie die het VVD-Kamerlid Van de Linde gebruikte.

De oppositie zag in de opstelling van Ronnes een „koerswending van het CDA.” „Wat fijn dat het CDA zich hier van zijn anti-kapitalistische kant laat zien”, zei Alkaya van de Socialistische Partij. PvdA’er Nijboer wilde het verhaal van Ronnes meteen verzilveren. „Wat betekent dit voor de toekomst van de Volksbank?”, wilde hij weten. Ronnes zei dat een staatsbelang in bedrijven met een publiek belang „geen doel op zich is”, maar: „we sluiten hier niets uit.”

De tweede liberale partij van de huidige coalitie, D66, had eveneens begrip voor de stap van het kabinet om bij Air France-KLM in te grijpen, maar het moest evenzeer eenmalig en tijdelijk zijn. „Dit is een noodgreep van 744 miljoen”, zei Joost Sneller. Hij wilde vooral van Hoekstra weten of hij al heeft nagedacht over een exit-strategie bij dit net verworven aandeelhouderschap. Hij zei uit te zien naar de dag dat hij als financieel woordvoerder van de Tweede Kamer opnieuw vertrouwelijk wordt ingelicht op het moment dat Nederland het belang weer heeft afgestoten.