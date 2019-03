Joodse organisaties boos over Belgische praalwagen met karikaturen

Joodse belangenorganisaties in België zijn boos over een praalwagen die zondag tijdens het carnaval in de Vlaamse stad Aalst rondreed. Op de wagen van carnavalsvereniging de Vismooil’n stonden karikaturale poppen van Joden, met grote haakneuzen, pijpenkrullen en een geldkist. De belangengroepen FJO en CCOJB hebben een klacht ingediend bij de Belgische discriminatiewaakhond Unia.

Volgens de Joodse organisaties zijn de poppen “typerend voor het nazisme van 1939″. “In een democratisch land als België heeft dit geen plaats in 2019, carnaval of niet”, schrijven FJO en CCOJB op hun websites.

“De Joodse gemeenschap aanvaardt uiteraard humor, maar er zijn grenzen die niet kunnen worden overschreden. We hebben de gevolgen van dergelijke karikaturen in WOII aan den lijve ondervonden.”

In Nederland verklaarde de Joodse belangenbehartiger CIDI zich solidair met zijn Belgische collega’s. Het CIDI heeft het op Twitter over “ongepaste stereotypen”, die niet thuishoren “op wat een leuk feest voor iedereen zou moeten zijn”.

Sabbatsjaar

De carnavalsvereniging zegt tegen de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws dat de carnavalswagen niet verkeerd bedoeld was. De club heeft dit jaar een zogenoemd sabbatsjaar, een jaar waarin minder geld wordt geïnvesteerd om geld te sparen voor de volgende carnavalsedities.

“Voortbordurend op dat sabbatsjaar kwamen we op het idee om Joden op onze praalwagen te zetten”, aldus de vereniging tegen HLN.

“Niet om het geloof belachelijk te maken, carnaval is nu eenmaal het feest van de karikatuur. Wij vonden dat komisch, als roze Joden de stoet in met een kluisje waar we ons opgespaarde geld in bewaren. Met andere religies wordt er ook gelachen.”

Lees ook dit stuk over oprukkend antisemitisme: Joden voelen zich steeds onveiliger in Europa

Burgemeester Aalst Christoph D’Haese (N-VA) kiest de kant van de Vismooil’n. “In Aalst met carnaval moet dat kunnen. Het is niet aan de burgemeester om dat te verbieden. De carnavalisten hadden geen kwetsende intenties”, aldus de burgervader. De carnavalsvereniging zegt aangifte te hebben gedaan van bedreigingen die op sociale media binnen zijn gekomen. De Facebook-pagina van het gezelschap is inmiddels verwijderd.

Unia meldde afgelopen vrijdag nog dat het aantal meldingen van anti-Joodse incidenten in België in 2018 is verdubbeld, van 56 naar 101. Sinds 2008 is er volgens de organisatie sprake van een “licht stijgende trend”. Tegen HLN zegt Unia dat het de klachten over de praalwagen nog niet heeft beoordeeld.