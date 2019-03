Inspectie doet aangifte tegen zorggroep Alliade

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte tegen zorgaanbieder Alliade. Bestuursvoorzitter Erik Kuik is opgestapt, maakte de zorgaanbieder dinsdag bekend.

De zorggroep Alliade, dat met zijn negen instellingen in het noorden van het land gehandicapten- en thuiszorg aanbiedt, is ook onder toezicht gesteld en moet binnen twee maanden met een plan komen om de bedrijfsvoering te verbeteren. Vervolgens krijgt het bedrijf vier maanden de tijd om de maatregelen in praktijk te brengen. Het verscherpte toezicht is al op 16 januari ingegaan.

De inspectie onderzocht “drie omvangrijke transacties” van Zorggroep Alliade en de Freya Groep in de periode tussen 2008 en 2016. Ondernemers in de holding Freya Groep worden ervan beschuldigd via nepfacturen geld te hebben gekregen voor winsten die ze door de verkoop van een ander bedrijf waren misgelopen.

Miljoenen euro’s

Het gaat om “grote bedragen” aan dividenduitkeringen, maar om hoeveel geld het gaat, maakte de IGJ niet bekend. De inspectie spreekt van “een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering”. De IGJ concludeert dat de raad van toezicht te veel op afstand stond, niet kritisch genoeg was en in bepaalde gevallen niet, te laat of onvolledig geïnformeerd was.

In 2016 onthulde RTL Nieuws dat de directeuren van Alliade namens dat bedrijf voor miljoenen euro’s opdrachten gaven aan bedrijven waarvan ze zelf eigenaar waren. De inspectie stelde toen een eerste onderzoek in.