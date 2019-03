Twan Huys maakte een opgeluchte indruk

Het spannende avontuur van Twan Huys dat een tragedie was geworden, kreeg maandag een ingetogen finale. Bij het begin van de slotaflevering van RTL Late Night met Twan Huys klonk een stevig hart-onder-de-riem-applaus, maar een ogenschijnlijk onaangedane Huys ging na een paar inleidende zinnen snel over tot de orde van de laatste dag. Wel kondigde hij „aan het einde een persoonlijke boodschap van mezelf” aan.

Eerder op de maandag was er al veel aan Huysduiding gedaan. RTL Boulevard („er zit maar één glazen wandje tussen onze redactie en die van RTL Late Night ”) had vooral beteuterde gezichten bij de koffie-automaat gespot. Inhoudelijk hield men zich op de vlakte over het drama in het eigen concern. In de beschrijving van hoe de RTL-bazen de stekker uit het RTL-buurprogramma had getrokken viel net wat te vaak de uitdrukking ‘in goed overleg’, een eufemisme dat zo versleten is dat je even goed ‘in hysterische woede’ kunt zeggen.

Wat verder aan de zijlijn, bij 6 Inside, had Albert Verlinde drie O’s bijeen geanalyseerd: overmoed, onbetrouwbaarheid en ongeloofwaardigheid. De overmoed bleek volgens hem uit een gesprek dat hij als producent van de musical Mamma Mia had gehad met Huys en zijn hoofdredacteur Marij „hoe heet ze ook alweer” Janssens. Daarin had Huys de ambitie uitgesproken om oud-leden van ABBA naar Nederland te halen – wat je ook gewoon prettige ambitie kunt noemen.

Daarop volgde een uitweiding over het belang van een onafhankelijke producent, die mij het idee gaf dat Albert Verlinde door de leiding van SBS wel wat strakker aangelijnd mag worden. Ze zullen maandag bij het slecht bekeken 6 Inside ook wat de eigen show betreft wel aan de O’s van Onzekerheid en Ontslagdreiging hebben gedacht.

Bij Jinek beval televisiecritica Angela de Jong Beau van Erven Dorens als opvolger aan, een naam die ook elders regelmatig viel. De Huysgerelateerde bijdrage van De Wereld Draait Door, waar ik zelf te gast was, slaan we even over.

Huys’ laatste Late Night was een reguliere uitzending, maar het naderende einde stak regelmatig de kop op, om te beginnen bij de plotseling omineuze songtekst van het jubilerende Van Dik Hout: „Vanavond toont het leven zijn ware gezicht.” Het gezicht van de presentator stond ontspannen. Huys is voor een buitenstaander moeilijk te peilen, maar hij maakte eerder een opgeluchte dan een gekwetste indruk.

Daarop wezen ook de vele grapjes die hij maakte. Tegen actrice Ilse Warringa, die zei liever niet naar beelden van zichzelf op toneel te kijken, dreigde hij met „nog zes fragmenten” (en Warringa leek even te vrezen dat hij het meende). Wat later zei hij, in een zelfspotgeladen verwijzing naar de rampzalige uitzending met ‘blokkeerfriezin’ Jenny Douwes: „Dit is de laatste aflevering, ik houd me aan alle afspraken.”

De slotboodschap was zakelijk van toon. Huys prees de energie en toewijding waarmee zijn redactie ‘het avontuur’ was aangegaan. „Wie een berg wil beklimmen, weet soms niet zeker of hij de top zal halen en wij hebben onze klim moeten staken.” Het avontuur was „stormachtig, een wilde achtbaan” geworden, waarmee Huys de metaforiek van hoge bergen en snelle afdalingen passend afrondde. Spijt had hij niet.

Nadat Huys Van Dik Houts nummer ‘Een nacht eeuwigheid’ had aangekondigd deed hij er het zwijgen toe. Tijdens het lied aaide de camera een paar keer langs de ogen van Huys. Daar welden geen tranen op. Zo leek het afscheid méér bij Twan Huys te passen dan veel onderwerpen die hij de afgelopen maanden heeft moeten behandelen.