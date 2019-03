Hoe Geerts angst voor Thierry in beeld komt

Niemand gelooft meer in de linkse media, zei discussieleider Robert Jensen, presentator van RTL5, laatst bij een PVV-debat over nepnieuws. Ik was vooral verrast door de timing. De laatste tijd blijkt in Den Haag het omgekeerde: de tweede partij van het land hecht ineens ongebruikelijk veel waarde aan optredens in de traditionele media – vooral televisie.

Sinds 2004 wijst Wilders verzoeken van nieuwsprogramma’s en talkshows bijna stelselmatig af, omdat ze „verschrikkelijk links” (of zoiets) zouden zijn. Maar in deze campagne biedt de PVV de baas actief aan bij omroepen en programma’s voor exclusieve optredens en debatten. Ze weten niet wat ze meemaken.

Dus misschien, dacht ik, had de PVV dit Robert Jensen nog even niet verteld (maar Robert was natuurlijk ook heel druk met zijn eigen debat, over nepnieuws).

Hoezeer de PVV-houding is veranderd, bleek twee weken terug, woensdagochtend 20 februari, in Nieuwspoort. RTL4, dat komende donderdag het eerste televisiedebat voor de Statenverkiezingen uitzendt, lichtte daar de opzet aan de campagneleiders toe.

Ze werken met vier stellingen – over de publieke sector, traditie, klimaat, migratie. De acht deelnemende partijleiders drukken groen of rood op een stelling (Kabinet moet immigratie beperken; Nederland moet vooroplopen inzake klimaat, etc.), waarna per thema vier leiders in debat gaan.

Baudet is ingedeeld bij klimaat en migratie: gunstig voor hem. Wilders moet tot zijn ergernis debatteren over traditie en publieke sector. Zijn campagneleider Léon de Jong klaagde er de 20ste hardop over. Maar het bijzondere is: waar Wilders in 2017 tot tweemaal toe om futiele redenen een RTL-debat afzegde, is daar – tot nu toe – niets van gebleken.

Zo groot is de angst voor Baudet. Ook zoiets: hoewel Wilders al jaren verzoeken van talkshows van de publieke omroep afwijst, is er nu een principeafspraak met de campagnetalkshow Pauw en Jinek voor een debat met D66-voorman Jetten.

Er staan nog meer potjes op het vuur, maar de vernedering voor de PVV is soms niet gering. Sommige programmamakers of omroepen nemen het aanbod nuffig in beraad: Wilders’ uiterste houdbaarheidsdatum zou in zicht zijn. In zijn partij vrezen ze dit trouwens ook. Laatst somberde iemand: het zijn Geerts laatste jaren.

In elk geval weten we nu wat die klacht over ‘linkse media’ voorstelde. Nu de baas van nationalistisch rechts bedreigd wordt door een nieuw gezicht, zijn diezelfde media goed genoeg als vehikel om zijn opponent te bestrijden.

Misschien begint het bij Jensen ook te dagen.

