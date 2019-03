Griekenland vervolgt twintig personen voor branden afgelopen zomer

Griekse aanklagers gaan twintig mensen vervolgen vanwege de dodelijke natuurbranden van afgelopen zomer. Volgens internationale persbureaus gaat het onder anderen om de gouverneur van de regio Attika en twee burgemeesters. Het vuur kostte aan honderd mensen het leven.

De aanklachten lopen uiteen van doodslag tot brandstichting door nalatigheid en het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door nalatigheid. De Griekse justitie vervolgt ook een 65-jarige man uit de buurt van Mati, het kuststadje dat volledig afbrandde. De aanklagers stellen dat het open vuur waar hij tuinafval in verbrandde de oorzaak is geweest van de dodelijke branden.

Lees meer over de branden: Waarom was er geen evacuatieplan?

Onderzoek

De justitie in het Zuid-Europese land onderbouwt haar bevindingen in een 292 pagina’s tellend onderzoek naar de branden die in juli woedden. Het justitierapport stelt volgens Reuters dat in reactie op de brand “een reeks fouten” is gemaakt. De Griekse autoriteiten werden eerder al beschuldigd van een trage reactie op het vuur. Ook zouden de reddingswerkzaamheden slecht gecoördineerd zijn. Door illegale bouw in kuststad Mati zouden bewoners niet snel genoeg kunnen evacueren. De Griekse regering heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

De aanklachten betekenen nog niet dat de twintig personen in de rechtbank moeten verschijnen. Volgens Reuters werkt het Griekse rechtssysteem zo dat nu eerst een magistraat de zaak overneemt en de aanklachten gaat bestuderen voordat volgende stappen worden genomen.

De branden braken in juli uit in de omgeving van hoofdstad Athene. Door het droge zomerweer en harde winden konden ze zich razendsnel verspreiden. De regio is populair onder pensionado’s en kinderen die op zomerkamp gaan.