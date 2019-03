Gemeente doet geen aangifte tegen ex-wethouder Visser

De gemeente Rotterdam gaat geen aangifte doen tegen de opgestapte D66-wethouder Adriaan Visser wegens lekken. Het document uit 2009 over het Schiekadeblok dat Visser lekte, kan „redelijk” niet als geheim worden beschouwd en is tien jaar na dato niet meer gevoelig. Dat stelt het college in een raadsbrief , op basis van feitenonderzoek door het bureau Strated Consulting en de Tilburgse hoogleraar staats- en bestuursrecht Philip Eijlander.

De zogenoemde lekaffaire rond het Rotterdamse stadhuis begon met een kritisch rapport van de Rekenkamer het Schiekadeblok, een bouwproject naast Rotterdam Centraal, dat eind januari verscheen. De Rekenkamer concludeerde hierin onder meer dat D66-wethouder Visser in 2009 als topambtenaar grote risico’s negeerde rond de herontwikkeling van dit kantorengebied . Projectontwikkelaar LSI betaalde de gemeente uiteindelijk geen erfpacht voor de grond, wat tot een verlies van ruim 20 miljoen euro voor de gemeente leidde.

Powerpoint

Het gelekte document betreft een werkversie van een powerpointpresentatie uit 2009 voor het college, blijkt nu uit het onderzoek. Die presentatie ging over de risico’s en gevolgen van de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en LSI. Met het lekken van het document hoopte D66-wethouder Visser de mediaberichtgeving over het kritische Rekenkamer-rapport bij te sturen, heeft hij verklaard. Toen uitkwam dat Visser het document had gelekt, stapte hij begin februari op als wethouder. Visser gaf het document ook aan CDA-fractievoorzitter Christine Eskes, die ook heeft toegegeven dat zij het document heeft gelekt.

Het gelekte document betrof een eerdere versie die op een aantal punten verschilde van de officiële presentatie, aldus de onderzoekers. Het document is in 2009 „niet expliciet” geheim gemaakt, maar de inhoud van de presentatie kreeg wel het stempel „voorlopig vertrouwelijk”. Toen het document dit jaar werd gelekt, was het gedateerd, niet langer gevoelig en daarom redelijkerwijs niet langer geheim of vertrouwelijk, is de conclusie van het bureau.

Vergeten archiefstukken

De Rekenkamer heeft alleen de gelekte werkversie en niet de officiële presentatie gekregen, hebben de onderzoekers verder geconstateerd. Het bureau heeft verder „signalen” dat de inhoud van vijf archiefdozen over het Schiekadeblok deels niet bij de Rekenkamer is aangekomen. Het betreft het archief van Carl Berg, de huidige financieel directeur van het project Feyenoord City, die in 2009 als financieel directeur van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) medeverantwoordelijk was voor de deal met LSI.

Dit deel van het archief bevat „vele e-mails, rapportages, overwegingen en presentaties uit 2009”, aldus het onderzoeksrapport.

Volgens directeur Paul Hofstra van de Rekenkamer Rotterdam is de gemeente het aanleveren van deze stukken „vergeten” . Hofstra gaat het archief van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam bezoeken om de stukken te bekijken en of het ontbreken van de stukken „gevolgen” heeft voor het Rekenkamer-rapport.

De Rekenkamer stelt in het rapport dat het gelekte document wel geheim is. „Strikt genomen is het tot op de dag van vandaag geheim, omdat de geheimhouding er nooit is afgehaald”, zegt Hofstra. „Maar ik volg de redenatie van [hoogleraar] Eijlander dat het niet billijk is om het nu nog steeds als geheim te beschouwen.”

De afgetreden wethouder Visser was niet bereikbaar voor commentaar.