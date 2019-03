Football Leaks-klokkenluider wordt uitgeleverd aan Portugal

De dertigjarige Football Leaks-klokkenluider die in januari in Hongarije werd opgepakt, moet worden uitgeleverd aan zijn thuisland Portugal. Dat heeft de rechtbank in Boedapest dinsdag bepaald. De Portugese autoriteiten verdenken de hacker onder andere van afpersing en het op illegale wijze verkrijgen van informatie.

Rui Pinto en zijn advocaten stellen dat hij een klokkenluider is en daardoor recht heeft op speciale bescherming. Ze gaan tegen de beslissing in beroep. “Alles wat ik heb gedaan was in het belang van de Europese autoriteiten. Dat was nodig om ze inzicht te geven in de criminele activiteiten in de voetbalwereld”, zei Pinto dinsdag tijdens de hoorzitting.

Verschil van inzicht

Binnen de Europese Unie bestaat een verschil van inzicht als het op Pinto aankomt. De Franse justitie ziet hem als een getuige in het onderzoek naar zaken die door Football Leaks onthuld zijn. Portugal ziet hem als een hacker die een misdrijf heeft begaan.

Binnen een paar weken volgt uitspraak in het hoger beroep, schrijft AP. Als de uitspraak blijft staan, moeten de Hongaarse autoriteiten hem binnen tien dagen uitleveren.