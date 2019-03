Ex-senator D66 stapt over naar Partij voor de Dieren

Henriëtte Prast, die vorige week opstapte als D66-senator, sluit zich aan bij de Partij voor de Dieren. Ze staat op plek vier op de concept-kandidatenlijst voor de komende Eerste Kamerverkiezingen, meldt het AD.

Vorige week stapte ze per direct op als senator van D66 omdat haar partij tegen een motie van de Partij voor de Dieren stemde waarin werd gevraagd de plezierjacht te verbieden. In algemene zin vond ze dat D66 te weinig werk maakte van dierenwelzijn. Prast stelde haar zetel ter beschikking en zegde haar partijlidmaatschap op. Marion Gout-Van Sinderen volgt Prast op.

Lees ook het profiel over Henriëtte Prast: D66 houdt niet genoeg van dieren, vindt Henriëtte Prast

De 63-jarige Prast is deeltijdleraar Finance aan de Tilburg School of Economics and Management en neemt onder meer zitting in de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Twee zetels

De Partij voor de Dieren heeft op dit moment twee zetels in de Eerste Kamer. Niko Koffeman en Christine Teunissen zitten in de senaat en staan bovenaan de kandidatenlijst. Op plek 3 staat advocaat en oud-hoogleraar Peter Nicolaï. Op 31 maart stemmen de leden op het congres over de concept-kandidatenlijst. De nieuwe leden van de Provinciale Staten kiezen op 27 mei de leden van de Eerste Kamer.

Vier jaar geleden kwam Prast als relatief onbekende binnen bij D66. Ze stond op plek twee, maar leden gaven de voorkeur aan Alexander Rinnooy Kan, waardoor ze uiteindelijk op nummer drie stond.