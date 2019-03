Europese Volkspartij geeft Orbán ultimatum

De Hongaarse premier Viktor Orbán moet zijn excuses aanbieden voor zijn kritiek op de Europese Unie. Ook moet hij stoppen met zijn anti-EU-campagne. Dat zijn twee van de eisen die de Europese Volkspartij (EVP) aan Orbán heeft gesteld om lid te mogen blijven van de Europese christendemocraten. Dat heeft fractieleider Manfred Weber dinsdag laten weten, aldus persbureau Reuters. De EVP is de grootste partij in het Europees Parlement.

Maandag werd bekend dat twaalf EVP-partijen - afkomstig uit negen landen- officieel het uitsluiten of opschorten van de Hongaarse partij hebben aangevraagd. Hierna werd besloten om 20 maart in de EVP te spreken over de toekomst van de Fidesz-partij in haar gelederen.

Eisen

Ook eist Weber dat Orbán de Central European University (CEU), opgericht door de Hongaars-Amerikaanse miljardair en filantroop George Soros, vrijheid moet garanderen. Wat Weber hier precies mee bedoelt, is niet duidelijk. De universiteit liet in december weten de activiteiten van Boedapest grotendeels naar Wenen te verplaatsen. De CEU zei “gedwongen te zijn Boedapest te verlaten”.

De partij van Orbán liet dinsdag in een reactie weten het lidmaatschap binnen de partij graag te behouden. “Wij willen dat de anti-immigratiesteun binnen de EVP aan kracht wint.”

Campagne

Orbán haalde zich met zijn opmerkelijke anti-EU-campagne veel woedde op de hals. Twee weken geleden werden in Hongarije posters opgehangen met foto’s van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en Soros. Op de posters stonden lasterlijke teksten dat de twee Hongarije migranten willen opdringen.

CDA-leider Sybrand Buma liet daarop weten alleen nog met Orbán te willen samenwerken in Europa, als hij stopt met zijn anti-EU-campagne. Ook Juncker riep eerder op de Hongaarse partij uit de EVP te zetten. Het CDA is de enige Nederlandse partij in de EVP.