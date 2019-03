Een slimme auto kan hooguit 180

Het was één miezerig kilometertje te snel, maar ik had ’m verdiend. Wie 131 kilometer per uur rijdt in een trajectcontrole, hoort een boete te krijgen. Met 20 euro kwam ik er nog met een koopje vanaf, voor Nederlandse begrippen. Als ik zelf mijn eigen rechtervoet niet onder controle kan houden op een suf stuk A2, wie doet het dan? Cruisecontrol biedt geen garantie, automatische herkenning van snelheidsaanduidingen werkt nog niet perfect.

De enige manier om de automobilist tegen zichzelf te beschermen is de snelheid van de auto te beperken, vindt Volvo. Vanaf 2021 mogen nieuwe Volvo’s niet sneller dan 180 kilometer per uur rijden, maakten de Chinese Zweden deze week bekend.

Daarnaast krijgen auto’s software die je dwingt langzaam te rijden op sommige locaties, zoals bij scholen en ziekenhuizen. Het zijn de plekken, afgezet via geolocaties, waar kinderen de straat op kunnen schieten en ambulances opeens met een noodvaart aan kunnen komen stormen.

Die 180 kilometer is slimme marketing – zoals Volvo ook ‘vanaf 2020 nul verkeersdoden’ belooft. Je kunt met 180 kilometer per uur nog altijd torenhoge boetes krijgen en dodelijke ongelukken veroorzaken.

Maar toch. Het bewust beperken van snelheden in de nieuwe generatie slimme auto’s breekt met de traditie van vrijheid, blijheid en snelheid, die de autoindustrie in 130 jaar liet groeien tot een industrie van meer dan 100 miljoen voertuigen per jaar – personenauto’s en vrachtwagens.

„Mensen schatten de risico’s van snelheid verkeerd in. Terwijl we van nature wel bang zijn voor grote hoogtes, spinnen of slangen”, zegt Volvo’s veiligheidsexpert Jan Ivarsson in een persbericht. Als kind was ik juist gefascineerd door stuntrijders die record na record verbroken in de Amerikaans zoutwoestijnen. Zoals de Supersonic Thrust, die 1.227 kilometer per uur reed. Boem, door de geluidsbarrière.

De snelste productieauto is de Koenigsegg Agera RS, die 450 kilometer per uur haalt. Het is zo’n lage auto dat die niet zonder kleerscheuren over een verkeersdrempel komt – zelfs niet over een foto van een drempel. ‘Normale’ sportauto’s zijn meestal begrensd op 250 km/uur.

Soms is vooruitgang juist op de rem trappen. Toch zou het wennen zijn, zo’n slimme auto die af en toe bepaalt wat de juiste snelheid is. Ik ben benieuwd wat Duitsland doet – land van de onbegrensde snelheden. Ondanks felle discussies heeft de Autobahn nog geen Tempolimit.

Scheuren is onderdeel van het nationaal erfgoed, vindt de machtige Duitse autolobby. Maar het kost ook 140 extra verkeersdoden per jaar, becijferde Der Spiegel. Rare tegenstelling: de meeste verkeersdoden vallen in Duitsland niet op plekken waar je voluit mag, maar op begrensde snelwegstukken. Die zijn gevaarlijker.

BMW en Daimler koppelen hun inspanningen om zelfrijdende auto’s te maken. Hoe verantwoordelijk tonen zij zich? De laatste keer dat ik Mercedes en BMW met geavanceerde rijassistenten mocht uitproberen, haalden de auto’s 200 kilometer per uur op plekken zonder limiet. Ik kon – bij wijze van test – zelfs het stuur loslaten. Maar erg gerust was ik er niet op. Het voelde als spinnen en slangen.