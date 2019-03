Drie kopen, één betalen mag niet zomaar in België

Eén product kopen en er twee gratis bij krijgen: begin vorige maand probeerde Albert Heijn met die actie de Belgische markt te veroveren. Maar dat mocht niet, heeft de Economische Inspectie in het land geoordeeld. Het is in België verboden producten met verlies te verkopen, en dat deed Albert Heijn wel.

De 1+2-gratis-actie op producten als verse broodjes en paprika leidde in februari tot behoorlijk wat aandacht in België. Albert Heijn-winkels kregen naar eigen zeggen meer bezoekers over de vloer. Binnen de kortste keren waren veel schappen met producten in de aanbieding leeg. Maar minister Kris Peeters (Economie, CD&V) had, net als een aantal organisaties van kleine ondernemers, twijfels bij de actie. Hij schakelde de Economische Inspectie in om na te gaan of alles wel volgens de regels was verlopen.

Lees ook dit verhaal over de prijzenslag: Albert Heijn opent aanval op Belgische markt

Dat blijkt dus niet het geval. Producten met verlies verkopen mag in België uitsluitend in de wettelijk vastgelegde uitverkoopperiode. Door verkoop met verlies – wat in Nederland wel is toegestaan – wordt normale concurrentie namelijk onmogelijk gemaakt, verklaart een woordvoerder van de minister. Grote ondernemers kunnen kleine wegconcurreren met extreem lage prijzen. „Dan krijg je een monopoliepositie.” En al lijken die lage prijzen goed voor de consument: als alleen grote spelers de markt beheersen, kan het ook voor de consument op termijn nadelig zijn dat normale concurrentie onmogelijk is, aldus woordvoerder Bart Tierens. „Een gelijk speelveld is voor de consument net zo belangrijk als voor kleine ondernemers.”

Agressieve prijsacties

De naar eigen zeggen „scherpste actie ooit in Vlaanderen” maakte deel uit van een poging van Albert Heijn om de Belgische consument te verleiden. Een ‘supermarktoorlog’ met agressieve prijsacties was er nooit in België. Prijzen liggen relatief een stuk hoger dan in Nederland. De keten probeerde met het imago van prijsvechter druk op die markt te leggen. Dat blijkt nu ingewikkelder dan gedacht.

Lees ook onze reportage over Albert Heijn in Vlaanderen: Witte eieren! Voor Hollandse prijzen!

De Inspectie kan een schikking voorstellen aan de supermarktketen of naar de rechter stappen. Minister Peeters „wacht dat niet af” en heeft Albert Heijn alvast uitgenodigd voor overleg „om de situatie zo snel mogelijk op de langere termijn recht te trekken”. Een woordvoerder bij Albert Heijn, onderdeel van het supermarktconcern Ahold Delhaize, reageert dat de keten ingaat op de uitnodiging om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken. Totdat het gesprek heeft plaatsgevonden, wil het bedrijf niet inhoudelijk reageren.