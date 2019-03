Drie arrestaties bij grote politieactie tegen ‘spookbewoning’

Drie mannen zijn dinsdagmorgen vroeg in Den Haag opgepakt bij een grote politieactie tegen zogeheten spookbewoning. Zij worden verdacht van witwassen, meldt de politie. Agenten hebben ruim dertig woningen doorzocht, vooral in de Haagse wijk Ypenburg maar ook in Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en Rotterdam.

Aanleiding voor de invallen was een politieonderzoek waaruit bleek dat de bewoners van verschillende appartementen in Ypenburg zoveel mogelijk onder de radar probeerden te blijven. Vaak stonden ze bijvoorbeeld niet ingeschreven bij de gemeente, zodat onduidelijk was wie er daadwerkelijk in het appartement woonde.

De politie vermoedt dat er sprake was van spookbewoning: criminelen die woningen huren in grote appartementencomplexen in steden, waar ze via inpandige parkeergarages ongezien kunnen komen en gaan. Door zich bovendien niet te laten registreren bij de gemeente, blijven de criminelen grotendeels anoniem. Ze gebruiken de spookwoningen voor de opslag van drugs, wapens en geld.

Tussenpersonen

Volgens de politie waren de drie mannen die dinsdag zijn opgepakt actief als verhuurbemiddelaars. Zij zouden als tussenpersoon hebben gefungeerd voor criminelen die op zoek waren naar een schuilplek. De mannen zijn 57, 43 en 36 jaar oud en komen uit Zoetermeer, Nootdorp en Rijswijk. Ze zitten in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

De politie werkt bij het onderzoek samen met het OM in Den Haag, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de gemeente Den Haag. Of er tijdens de huiszoekingen drugs, wapens of andere verboden zaken zijn aangetroffen, heeft de politie niet bekendgemaakt.