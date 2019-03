De erelijst van Mike ‘Mr. Perfect’ Schloesser is compleet

Met een perfecte laatste pijl, precies in het midden van de roos, kroonde Mike Schloesser zich afgelopen weekend in Turkije tot Europa’s beste boogschutter op het niet-olympische onderdeel compound. Twee handen de lucht in, klus geklaard.

Het Europees kampioenschap gold voor Schloesser letterlijk als tussendoortje; hij moest alle zeilen bijzetten om vanuit de Verenigde Staten op tijd in Samsun te arriveren. Pas een paar uur voor de kwalificaties zette de 25-jarige Limburger voet op Turkse bodem.

Deze week vliegt hij alweer terug naar het land dat de laatste jaren zijn tweede thuis is geworden en waar hij grote bekendheid geniet. „Eerlijk gezegd win ik liever een belangrijke wedstrijd in de VS dan het EK. Het niveau in Europa is een stuk minder, in de VS zijn de eerste dertig schutters allemaal wereldtop.”

Overal waar hij aan de start staat, wordt hij aangekondigd als Mike ‘Mr. Perfect’ Schloesser. Die bijnaam dankt hij aan z’n uitzonderlijke prestatie van vier jaar geleden. Als eerste schutter ooit noteerde hij een perfecte score van 600 punten toen hij in het Franse Nîmes al zijn dertig pijlen in de roos schoot. „Terwijl het in het begin helemaal niet lekker ging”, zegt Schloesser, die ook de eerste niet-Amerikaan was die in 2017 The Vegas Shoot, de grootste en meest prestigieuze wedstrijd in de schietsport, voor een tweede keer op zijn naam wist te schrijven.

Nuchter en rustig

Een tijd voelde hij zich niet senang bij alle aandacht die zijn prestatie genereerde, het ging ten koste van z’n concentratie. „Ik legde mezelf te veel druk op. Dacht dat ik iedere keer aan die standaard moest voldoen. Ik heb het nu geaccepteerd. Iedereen spreekt me toch wel aan met Mr. Perfect.”

De nuchtere en rustige Schloesser laat liever z’n pijlen spreken. Wie rondkijkt in zijn huis in Hulsberg – een dorpje verscholen in het Heuvelland langs de A79 – ontwaart ook geen enkele trofee of foto. Meer dan dertig weken per jaar is hij op reis, maar twee weken voor het EK was Schloesser een paar dagen in Limburg. De oranje koffer met TeamNL erop staat midden in de huiskamer, z’n dertien bogen uitgestald in de bijkeuken. Hij is net terug uit Las Vegas, waar hij opnieuw de eindstrijd haalde van The Shoot. Een derde zege bleef buiten bereik, hij eindigde in de finale als elfde.

Schloesser geldt als een pionier en absolute grootheid in de schietsport. Op ‘The Strip’ in de gokstad werd hij weer regelmatig gevraagd om een handtekening. „Overal waar ik in de VS ben voor een wedstrijd, gebeurt dat wel.” Compoundschieten heeft in Amerika 15 miljoen beoefenaars. Schloesser overweegt om volledig over te stappen naar het Amerikaanse circuit, waar roem en geld wacht. Het prijzengeld op toernooien ligt voor de winnaar tussen 10.000 en 50.000 dollar. Zijn eindzeges in Vegas leverden beide een ton op. „Als ik dit niveau nog een jaar of tien kan volhouden, heb ik het heel goed gedaan.” Op de oprit in Hulsberg staat een fonkelnieuwe BMW. „Deze week opgehaald.” Het rood-zwarte wedstrijdshirt van Schloesser staat vol met bedrijfsnamen en logo’s. Maandelijks krijgt hij van z’n Amerikaanse sponsoren ‘salaris’ gestort, bij winst of ereplaats volgt nog een premie.

Kampioen in drie disciplines

Zijn status werd afgelopen jaar alleen maar groter toen hij wereldkampioen indoor werd in het Amerikaanse Yankton en hij zich in het najaar kroonde tot de beste in het veldschieten, waarbij de doelen telkens een andere afstand hebben. In 2013 had hij als „broekie” al het WK outdoor gewonnen. Nooit eerder slaagde een boogschutter erin wereldkampioen te worden in alle drie de disciplines. Felicitaties van koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte volgden per brief. Die liggen ergens in een la, zegt Schloesser. „Maar het is toch mooi dat je van die mensen waardering krijgt. Zo bekend is onze sport niet.”

Tussen de toernooien door traint hij dagelijks in z’n eigen achtertuin. Op zoek naar een eigen huis was er één voorwaarde: de tuin moest honderd meter lang zijn en niet grenzen aan de buren. Hoe het huis er verder uitzag, was hem een zorg. Twee schietschijven – blazoenen – staan op 50 meter (compound) en 70 meter (recurve). Een paaltje naast het huis geeft aan waarvandaan geschoten moet worden.

Gemiddeld driehonderd pijlen vuurt hij af tijdens een training, in een uur of zes. Bij slecht weer heeft Schloesser de sleutel van een indoorhal die op een steenworp afstand van zijn huis ligt. Maar soms is die hal volgeboekt. „Ik hoop binnen een paar jaar in de tuin m’n eigen oefenhal te bouwen. Niet te groot, vooral functioneel.”

Twee, drie keer per week is er een bezoek aan de sportschool, voornamelijk om core-stability-oefeningen te doen. Een topsportlichaam kweken zou voor Schloesser funest zijn. „Dan kan er een trilling optreden in de spieren die ten koste gaat van mijn precisie.” Spierkracht is zeker nodig om zijn 4,5 kilo zware boog te hanteren, maar is niet de voornaamste kwaliteit die een schutter moet bezitten. Mentale kracht, daar draait het allemaal om. „Je mag niet missen, moet altijd de roos raken.”