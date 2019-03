Filosofie Magazine en Maarten! krijgen nieuwe investeerder

Filosofie Magazine, Historisch Nieuwsblad, Maarten! en New Scientist krijgen een nieuwe uitgever. Vanaf 1 juli stopt Veen Bosch & Keuning Uitgevers Groep (VBK) met de uitgave van deze tijdschriften, maakte de uitgeverij in een persbericht dinsdag bekend. De Rotterdamse investeerder Shatho Beheer neemt de tijdschriften van Veen Media over. Het gaat daarbij naast de tijdschriften, de websites, de webshop en de url’s, ook om de festivals waaraan de uitgaven verbonden zijn, zoals het jaarlijkse Geschiedenis Festival.

VBK stoot de tijdschriften af omdat ze zich wil richten op boeken. „Dat is ons grootste pakket. De tijdschriften moeten een injectie hebben wil je die laten groeien en dat zagen we ons niet doen. De afgelopen jaren bleek dat ze minder van toegevoegde waarde zijn voor ons”, legt Geneviève Waldmann, directeur VBK, desgevraagd uit. Het bedrijf had eind 2018 de beslissing al genomen.

Geloof in de evenementen

Shatho is een investeerder, die in december 2017 al de failliet verklaarde F&L Publishing Group overnam, dat ook een tijdschriftenportefeuille heeft. Met de tijdschriften van VBK breidt Shatho haar aandeel in de tijdschriftenmarkt uit. „Afgelopen jaar bleek dat F&L Media renderend is voor deze portefeuille. We denken nu hetzelfde met de bladen van VBK Media te kunnen doen. Wij weten ook wel dat het tijdschrift een dalende markt is, maar we hebben geloof in de groei van de evenementen die aan sommige bladen zijn verbonden en zijn geïnteresseerd in de expertise. Het gaat ons dus niet alleen om het uitgeven van de bladen, maar ook om de andere omzetstromen.

Denk aan het vermarkten van de content, aan evenementen en aan de mogelijkheden online”, aldus Vincent Opschoor, directeur van Shatho Beheer.

Opvallend is dat Shatho nu het Historisch Nieuwsblad erbij krijgt, waar het nu al de uitgever is van Alles over geschiedenis. Het Historisch Nieuwsblad, dat ondanks restyling een daling in het aantal abonnees had, kan naast Alles voor geschiedenis blijven bestaan, denkt Opschoor: „Alles over geschiedenis is voor een breder publiek, waar het Historisch Nieuwsblad wat specialistischer is. Je kan natuurlijk wel een leuke slag slaan waar het gaat om evenementen.”