China stelt groeicijfers naar beneden bij, belastingen omlaag

De economische groeiprognose van China voor 2019 is naar beneden bijgesteld. Dat heeft premier Li Keqiang dinsdag gezegd bij de opening van het jaarlijkse Volkscongres, aldus persbureau Reuters. Om de economie toch te stimuleren, gaan de belastingen dit jaar omlaag.

De groei van de Chinese economie komt dit jaar vermoedelijk tussen de 6 en 6,5 procent uit. Eerder werd nog gesproken van een groei van 6,5 procent. Het is voor het eerst dat Peking een marge in de groeiraming inbouwt. Als de groei aan de onderkant van die marge uitvalt, zou het om de traagste groei in China in bijna dertig jaar tijd gaan.

Vorig jaar groeide de Chinese economie nog met 6,6 procent - dat was sinds de jaren negentig niet zo laag geweest. Volgens Li valt de economische groei ook dit jaar tegen door de handelsoorlog met de Verenigde Staten.

Beide landen bestoken elkaar al geruime tijd met importheffingen. Daardoor daalde vorig jaar de internationale vraag naar Chinese producten. Ook het consumentenvertrouwen in het land nam af. Li beloofde dinsdag om de “handelsrelatie tussen de VS en China te stimuleren”, maar kwam niet met concrete voorstellen daartoe.

Belastingverlagingen

Om de economische groei te stimuleren, kondigde premier Li dinsdag belastingverlagingen af van omgerekend zo’n 263 miljard euro. Ook gaan de investeringen in de infrastructuur omhoog. China is de tweede economie ter wereld en een stagnerende economische groei kan ook gevolgen hebben voor de rest van de wereld.

Bij het jaarlijkse volkscongres dat zo’n twee weken duurt komen zo’n 3.000 gedelegeerden uit het hele land bij elkaar. Tijdens het Congres wordt ook gestemd over een wet die buitenlandse bedrijven in China beter moet beschermen, onder druk van Washington geïnitieerd. NRC-correspondent Garrie van Pinxteren: