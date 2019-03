'VK vraagt Brussel om regeling voor expats bij No Deal'

Brexit-minister Stephen Barclay gaat in Brussel opnieuw aandringen op garanties op het gebied van burgerrechten in het geval van een No Deal-Brexit. Zulke garanties moeten Britse burgers in de Europese Unie en omgekeerd beschermen, mocht het Verenigd Koninkrijk eind maart uittreden zonder akkoord. Dat meldt Skynews dinsdag op basis van een brief die Barclay naar EU-hoofdonderhandelaar Michael Barnier zou hebben gestuurd. Barclay en Geoffrey Cox, de hoogste juridische adviseur van de regering, gaan later dinsdag opnieuw met Barnier om de tafel.

Wat na de Brexit precies de rechten zijn van burgers over en weer, staat al beschreven in het akkoord van premier Theresa May. De vraag is alleen of het Britse parlement het akkoord volgende week aanneemt, wanneer het er voor een tweede keer over stemt. Toen May het akkoord half januari voor het eerst in stemming bracht, liep dat uit op een historische nederlaag voor haar. Volgens SkyNews wil Barclay nu dat de passage die de burgerrechten wederzijds moet beschermen, hoe dan ook van kracht wordt, ook als het in het parlement op een No Deal uitdraait.

Barclay zou met name bezorgd zijn of Britten in de EU straks nog wel voldoende toegang hebben tot de gezondheidszorg. Het Lagerhuis staat achter het verzoek van Barclay. De Brexit-minister had over de burgerrechten bij een No Deal een speciaal akkoord willen sluiten met Brussel, maar de EU wees dat voorstel vorige week van de hand. Een woordvoerder van de Europese Commissie gaf toen als toelichting niet over 'minideals' te willen onderhandelen, omdat dat zou impliceren dat het akkoord van May niet meer te redden is.

Mocht het inderdaad tot een No Deal komen, dan zijn volgens Brussel altijd nog noodmaatregelen mogelijk. Die zouden er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat Britten die in de EU wonen, niet plotseling een visum nodig hebben om te mogen blijven.