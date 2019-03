Bijna vier jaar geëist tegen aspirant politieman voor lekken

Tegen een 22-jarige politieman in opleiding is dinsdag bijna vier jaar gevangenisstraf geëist omdat hij informatie uit politiesystemen illegaal zou hebben doorverkocht. De man heeft toegegeven regelmatig “spreekuur” te houden in een café of in een auto waarbij hij voor zeker vijftig verschillende mensen informatie in politiesystemen heeft opgezocht.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man een “schrikbarend grote hoeveelheid” informatie illegaal opgezocht in de politiesystemen. Ook heeft hij die informatie “veelvuldig” doorverkocht. Zo heeft de man volgens het OM illegaal informatie opgezocht over bedrijventerreinen waarop mogelijk hennepkwekerijen waren. Deze informatie heeft hij verkocht aan een man die van plan was om de kwekerijen leeg te roven.

De zaak kwam aan het licht toen de politie een anonieme tip kreeg over de man. Hij was in opleiding bij de politie in Amsterdam en zou informatie uit de politiesystemen hebben verkocht aan twee broers die zich bezig hielden met handel in softdrugs.

Vertrouwen

De man zegt te zijn bedreigd door een van de afnemers. Het OM vindt dit “niet geloofwaardig”. Het zou bovendien niet verklaren waarom ook anderen bij hem terecht konden voor informatie. De officier van justitie rekent het de man bovendien aan dat zijn handelen gevolgen heeft voor de reputatie van de politie. “Politiemensen moeten op elkaar kunnen vertrouwen, maar worden wantrouwend door dit soort lekken. Ook burgers verliezen hun vertrouwen in de opsporingsdiensten.”

Het OM eist daarom 45 maanden cel en een ontzetting van het recht tot het bekleden van een publiek ambt voor de duur van acht jaar. “Verdachte heeft bewezen zich niet als een behoorlijk ambtenaar te kunnen gedragen”, aldus de officier van justitie. De rechter doet op 19 maart uitspraak.