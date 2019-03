368 miljoen euro boete voor auto-onderdelenkartels

De Europese Commissie legt twee fabrikanten van auto-onderdelen een boete van ruim 368 miljoen euro op voor deelname aan twee kartels. Een derde fabrikant, die wel deelnam maar de concurrentieafspraken onthulde, krijgt geen boete.

Dat meldt de Europese Commissie dinsdag. De Zweedse auto-onderdelenfabrikant Autoliv krijgt een boete van bijna 180 miljoen euro. Het Amerikaanse TRW, sinds 2015 in Duitse handen, krijgt een boete van bijna 190 miljoen euro. De Japanse auto-onderdelen fabrikant Takata krijgt geen boete, omdat het bedrijf de prijsafspraken aankaartte bij de Europese Commissie.

Autoliv, TRW en Takata maakten tussen 2007 en 2011 prijsafspraken voor auto-onderdelen die ze verkochten aan BMW en Volkswagen, schrijft de Europese Commissie. Het ging om de verkoop van autogordels, airbags en stuurwielen. De drie bedrijven wisselden “commercieel gevoelige informatie uit en coördineerden hun marktgedrag”, stelt Brussel.

‘Essentieel voor de veiligheid’

Het is de tweede keer dat fabrikanten van onderdelen die auto’s veiliger moeten maken, beboet worden voor het schenden van Europese concurrentieregels, zegt Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging, dinsdag:

“Onderdelen als autogordels en airbags zijn essentieel voor de veiligheid van miljoenen mensen die met hun auto naar werk rijden of hun kinderen naar school brengen. Deze drie fabrikanten spanden samen om hun winsten uit de verkoop van onderdelen die levens moeten redden, te vergroten.”

De drie bedrijven erkenden de kartelvorming en werkten mee met het onderzoek, waardoor de boetes fors lager uitvallen. Vestager: “Deze kartels schaden uiteindelijk het concurrentievermogen van de Europese auto-industrie, waar zo’n 13 miljoen mensen in de Europese Unie werken.”

Autoliv en Takata werden al eerder beboet voor het schenden van de mededingingsregels. De Europese Commissie deelde in de gehele auto-onderdelenindustrie sinds 2013 ruim twee miljard euro aan boetes uit. Bij Autoliv werken zo’n 67.000 mensen in tientallen landen. Het bedrijf had in 2018 een omzet van bijna 8,7 miljard dollar (7,7 milijoen euro).