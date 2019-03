’3.000 burgers geëvacueerd, 1.000 strijders nog in laatste IS-gebied Syrië’

Na een “woeste strijd” afgelopen weekend zijn er nog ongeveer duizend strijders aanwezig in het laatste stukje kalifaat nabij de Syrische plaats Baghouz. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een woordvoerder van de Syrische strijdkrachten. Zo’n tweehonderd IS-strijders gaven zich dit weekend over en er werden drieduizend burgers geëvacueerd.

Vrijdagavond openden de coalitietroepen de aanval op het laatste IS-bolwerk. Volgens Midden-Oosten-correspondent Gert Van Langendonck zijn de resterende strijders van Islamitische Staat (IS) “van alle kanten omsingeld”. De SDF, de door de Verenigde Staten gesteunde coalitie met overwegend Syrische Koerden, leiden het slotoffensief.

Nog altijd burgers in Baghouz

De afgelopen weken werd de internationale operatie tegen IS stilgelegd om nog zo’n 50.000 burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen, te evacueren. Vrijdag werd gemeld dat er alleen nog jihadisten in het gebied waren, maar er blijken toch nog altijd burgers in Baghouz te verblijven. In het weekend werd de operatie bemoeilijkt door landmijnen, autobommen en zelfmoordaanslagen. Met vrachtwagens werden maandag ongeveer drieduizend achtergebleven inwoners opgehaald uit het gebied. Hoeveel burgers IS nog vasthoudt in Baghouz is niet bekend.

Veel Syriërs die vluchten uit Baghouz komen terecht in het Syrisch-Koerdische vluchtelingenkamp Al-Hol. Daar worden naar schatting van de Verenigde Naties nu zo’n 45.000 vluchtelingen opgevangen. In december telde het kamp nog 34.000 vluchtelingen. Dagelijks komen er mensen bij, volgens het Rode Kruis slapen vrouwen en kinderen gedwongen buiten. Meer dan twintig kinderen stierven afgelopen weken door de kou.

Islamitische Staat riep in 2014 het kalifaat uit. De internationale coalitie zette de afgelopen jaren strijd in tegen IS en veroverde onder meer Raqqa en het Iraakse Mosul. De verovering van Baghouz zou het einde van de strijd op de grond tegen IS betekenen, maar er wordt verwacht dat de groep een veiligheidsdreiging zal blijven.