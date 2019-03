Zeker 22 doden en veel schade bij tornado’s in zuiden VS

Bij een serie tornado’s in de Amerikaanse staat Alabama zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen, onder wie ook meerdere kinderen. Dat heeft sheriff Jay Jones van Lee County laten weten. Er zijn ook meerdere mensen gewond geraakt en er worden nog mensen vermist.

Vele huizen zijn verwoest en er zitten nog zeker 10.000 woningen zonder stroom, meldt Reuters. “Het probleem is de enorme hoeveelheid puin op de plekken waar eerst huizen stonden. Ik kan me niet herinneren ooit zoveel te hebben gezien”, zei Jones tegen CNN. “Het lijkt wel alsof iemand een schep heeft gepakt en die over de grond heeft geschraapt.”

Ook andere zuidelijke staten als Georgia en Florida zijn getroffen door tornado’s. Daar is wel de nodige forse schade aangericht aan huizen en gebouwen, maar zijn voor zover bekend geen doden gevallen.

Gouverneur Kay Ivey van Alabama heeft de noodtoestand verlengd die al van kracht was vanwege de hevige stormen de laatste week en laat op Twitter weten te bidden voor de slachtoffers en dat de autoriteiten er alles aan doen hen te helpen.

Our hearts go out to those who lost their lives in the storms that hit Lee County today. Praying for their families & everyone whose homes or businesses were affected. Officials from @AlabamaEma & other agencies are quickly working to provide assistance.

— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) 3 maart 2019