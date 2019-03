Tweede Canadese minister stapt op uit regering-Trudeau

De voorzitter van de Canadese Treasury Board is maandag opgestapt. Jane Philpott is de tweede minister uit het kabinet van premier Trudeau die opstapt na een corruptieschandaal rond een Canadees bouwbedrijf.

“Ik moet me houden aan mijn kernwaarden, mijn ethische verantwoordelijkheden en grondwettelijke verplichtingen”, schrijft Jane Philpott in haar ontslagbrief die ze maandagavond verspreidde op Twitter.

Philpott was als voorzitter van de Treasury Board belast met het controleren van de overheidsbegroting. Daarvoor bekleedde ze diverse andere ministerposten. Ze gold als vertrouweling van Jody Wilson-Raybould, de minister van Justitie en procureur-generaal die vorige maand vanwege hetzelfde schandaal opstapte.

Affaire Een fikse kras op de lak van Trudeaus modelregering

SNC-Lavalin

Het schandaal draait om strafrechtelijke vervolging van het internationale ingenieurs- en bouwbedrijf SNC-Lavalin, waarvan het hoofdkwartier in Montreal staat. SNC-Lavalin zou steekpenningen uitgereikt hebben aan ambtenaren in Libië. Wilson-Raybould en het Canadese OM wilden het bedrijf vanwege dit mogelijke misdrijf vervolgen. Als het bedrijf veroordeeld wordt, kan het uitgesloten worden van overheidscontracten.

Zeker elf mensen in de top van de regering-Trudeau probeerden Wilson-Raybould, die als procureur-generaal uiteindelijk over de vervolging besliste, op andere gedachten te brengen. Vervolging van het internationale bedrijf, waar zo’n negenduizend Canadezen werken, zou mogelijk “nadelige gevolgen” hebben, bezwoeren de kabinetsleden. Het bedrijf zou onder meer het hoofdkwartier naar Londen kunnen verplaatsen. Wilson-Raybould werd uiteindelijk gedegradeerd naar minister van Veteranenzaken. Trudeau ontkent dat de wissel te maken had met het schandaal. Trudeau erkende evenwel met Wilson-Raybould over SNC-Lavalin gesproken te hebben, schrijft persbureau Reuters, maar volgens hem ging dit op een gepaste manier.

Philpott legt haar functie nu neer omdat ze als kabinetslid alle besluiten van het kabinet moet kunnen verdedigen, maar dit besluit niet kan verdedigen. Ze zegt dat haar positie daarmee “onhoudbaar” is geworden. “Het is een fundamenteel beginsel van de rechtstaat dat onze procureur-generaal zonder politieke druk of bemoeienis kan besluiten om over te gaan op vervolging van criminele zaken.”