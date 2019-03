Huys en Late Night: een op alle fronten mislukt project

Een jaar en drie dagen nadat Humberto Tan de wacht werd aangezegd, kreeg zijn opvolger Twan Huys een slechtnieuwsgesprek. Hij heeft, zo zegt hij zelf, „helaas het grote publiek niet kunnen bereiken”.

De breuk is nog harder dan een jaar geleden. Waar Tan tot de zomer mocht uitrollen, wordt Huys na maandagavond direct van de buis gehaald – een besluit dat even resoluut als voorspelbaar is. Ook een besluit, trouwens, dat naar buiten komt op de vierde werkdag van RTL’s nieuwe programmadirecteur Peter van der Vorst.

In de zes maanden dat RTL Late Night met Twan Huys bestond, heeft het programma veel te weinig kijkers getrokken: de teller stokte rond de 200.000, hooguit een kwart van NPO-concurrent Jinek. Bovendien verwaterde de meer journalistieke opzet die RTL nastreefde. Het gevolg is een op alle fronten mislukt project.

Meteen reden tot twijfel

Achteraf valt makkelijk te verdedigen dat de combinatie tussen de journalistieke Huys en het commerciële RTL bij voorbaat een mismatch was. In de loop der tijd kon je je zelfs afvragen of er behalve een idee, ook wel een plan is geweest. Feit is dat de man die Huys naar RTL lokte, Erland Galjaard, al ver voor de eerste uitzending vertrokken was. Hij wilde „de Twan Huys van College Tour” zei hij later, maar hij kreeg „die van Nieuwsuur”.

Heel loyaal was dat niet, zo van de zijlijn, maar feit is dat de presentator (of het nu de Nieuwsuur-Huys of de College Tour-Huys was) geen moment op zijn gemak leek in het programma. Daarbij hielp het niet dat men journalistiek gezien in de eerste weken een paar keer fors uit de bocht vloog. In de derde aflevering was de voormalige geliefde van Alexander Pechtold te gast. Dat leverde inhoudelijk niets op, ook al omdat de betrokkene eigenlijk niets wilde zeggen. Het zo openlijk wroeten in het privéleven van een politicus zal de goodwill van de RTL-redactie in Den Haag geen goed hebben gedaan.

Lees ook: de tv-recensie van Huys’ gesprek met Stormy Daniels

Een dag later gaf Huys een volle aflevering aan Stormy Daniels, de vrouw die in juridisch gevecht is met Donald Trump, maar die juist daarom van alles niet wilde zeggen – waardoor dat uur wel erg lang werd. Zo gaf de eerste week van RTL Late Night met Twan Huys al meteen reden tot twijfel.

Half oktober kwam daar een rampzalig item over de blokkeerfriezen bij. Huys zou voorvrouw Jenny Douwes te gast hebben en Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet. Toen bleek dat Douwes niet met Afriyie aan tafel wilde zitten, gaf Huys daar eerst gehoor aan. De activist moest op de eerste rij tussen het publiek. Later vroeg hij Afriyie alsnog aan tafel. Het resultaat was dat iedereen woedend was: de een wegens het breken van afspraken, de ander wegens het aanvankelijk als tweederangs gast op de tribune zetten van een zwarte man.

Aan scherpe interviews kwam hij amper nog toe

De inhoudelijke flaters werden begaan onder kolossale druk van buitenaf. De televisiepers hield de kijkcijfers van het programma nauwlettend in de gaten, terwijl de critici zich onophoudelijk bogen over de oorzaken van die tegenvallende cijfers – wat het probleem alleen maar versterkte. Bovendien hadden de directe concurrenten, Pauw en Nieuwsuur, zich bewapend: daar kwam men met een hele reeks sterke afleveringen.

RTL reageerde door het programma in de loop van de herfst steeds lichter te maken. Huys kreeg vaste sidekicks, zoals Patty Brard, om zijn ongemak op het gebied van populaire cultuur een beetje te verhullen. Zware onderwerpen werden steeds meer gemeden. Dat werkte, in die zin dat RTL Late Night geen controverse meer wekte, maar daarmee zakte het ook geleidelijk weg in de anonimiteit.

Lees ook: het nieuwsbericht over het einde van RTL Late Night

Waarbij vooral de vraag opdook: als het programma even licht is als onder leiding van Humberto Tan, waarom wordt het dan gepresenteerd door Twan Huys? Aan scherpe interviews kwam hij amper nog toe. De alerte, zelfverzekerde Nieuwsuur-variant kreeg de kijker ook niet meer te zien.

Wat na Stormy Daniels ook niet meer gebeurde, was het uit het buitenland halen van grote sterren voor speciale uitzendingen. Terwijl dat toch bij uitstek de setting was geweest om de Huys van College Tour weer in het licht te zetten.

Als de critici eenmaal bloed ruiken

Tekenend voor de journalistieke mislukking was de uitzending van woensdag. Terwijl alle Hilversumse liveprogramma’s hun schema’s omgooiden om iets te zeggen over de aandelenaanschaf van de Nederlandse staat in Air France-KLM, liet RTL Late Night het onderwerp lopen. De nieuwe RTL-directeur Peter van der Vorst heeft nu een paar maanden de tijd om na te denken over de toekomst van de late avond bij RTL4. Zal hij nog een keer ongeveer hetzelfde proberen met een nieuwe presentator? Of de bakens werkelijk verzetten door, bijvoorbeeld, een échte komische lateavondshow naar Amerikaans voorbeeld te maken. Paul de Leeuw werkt al bij RTL.

Wat het na deze totale mismatch ook wordt, elk nieuw initiatief zal door de pers met argusogen worden bekeken. Wat de ondergang van RTL Late Night óók heeft geleerd is dat in een overspannen mediamarkt een programma in een vloek en een zucht uit de gratie kan raken – of nooit ín de gratie kan komen. Als het leger van hele en halve deskundigen eenmaal bloed ruikt, is er al snel niets meer aan te doen.