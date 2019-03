Burgerslachtoffers drone-aanvallen hoeven niet meer gemeld te worden

Obama voerde de verplichting tot het rapporteren van het aantal burgerdoden in 2016 in na zware kritiek op de inzet van drones bij militaire missies. De aanvallen zouden onnauwkeurig zijn en verdachten zonder vorm van proces uitschakelen, ook in landen waarmee de VS niet in oorlog zijn. De kritiek werd aangewakkerd door documenten die een jaar daarvoor uitlekten . Daaruit bleek dat binnen dertien maanden tijd meer dan tweehonderd mensen waren gedood door Amerikaanse drones. Slechts 35 van hen waren daadwerkelijk het doelwit van de aanvallen.

Onder anderen de Democratische vicevoorzitter van de parlementaire commissie voor de inlichtingendiensten Adam Schiff heeft geschokt gereageerd op het besluit van Trump. Tegen persbureau Reuters zegt hij dat er "geen enkele goede reden" is om Obama's decreet in te trekken. Hij vindt dat er een wet moet komen die het melden van burgerdoden verplicht stelt en zegt zich hiervoor hard te gaan maken.

Groot parlementair onderzoek naar corruptie Trump

Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben een uitgebreid onderzoek geopend naar de Amerikaanse president Donald Trump. Zij willen weten of zijn regering zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang, corruptie en machtsmisbruik.

Daarom zijn ruim tachtig brieven verstuurd die familieleden, organisaties en andere vertrouwelingen van Trump om documenten vragen. Dat meldt Jerrold Nadler, de Democraat die het onderzoek gaat leiden, maandagavond.

Onder anderen de twee oudste zonen van president Trump, Donald Trump Jr. en Eric Trump, en zijn schoonzoon Jared Kushner hebben een brief gekregen. Dat geldt ook voor zijn voormalige persoonlijk secretaresse Rhona Graff, oud-persvoorlichter Hope Hicks en instellingen zoals het Witte Huis, het ministerie van Justitie en Trumps bedrijvengroep The Trump Organization. Alle ontvangers hebben twee weken de tijd om te reageren. Doen zij dat niet, dan kunnen ze gedagvaard worden.

Het brede onderzoek richt zich onder meer op de vraag of Trump de rechtsgang belemmerd heeft door het ontslaan van politieke tegenstanders bij het ministerie van Justitie, onder wie voormalig FBI-directeur James Comey. Ook wordt bekeken of hij zijn presidentiële macht ingezet heeft om getuigen te beïnvloeden, bijvoorbeeld door gratie aan te bieden en of hij zichzelf via zijn presidentschap verrijkt heeft.

'Bijna dagelijkse aanvallen op fundamentele normen'

"Gedurende de laatste paar jaar heeft president Trump geen verantwoordelijkheid afgelegd voor zijn bijna dagelijkse aanvallen op onze fundamentele juridische, ethische en grondwettelijke regels en normen", stelt Nadler, voorzitter van de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden. "Het Congres moet machtsmisbruik controleren."

Nadler zegt dat het opvragen van deze documenten de eerste stap is. "Dit is een kritiek moment voor ons land, en we hebben een verantwoordelijkheid om deze zaken te onderzoeken en hoorzittingen te houden, zodat iedereen alle feiten heeft."

Trump reageerde tegenover persbureau Reuters en zei mee te gaan werken aan het onderzoek van Nadler. Tegen persbureau Reuters zei hij: "Weet je wat het mooie is? Geen samenzwering. Het is allemaal een hoax. Dat leer je als je ouder wordt. Het is een politieke hoax."

Sommige documenten die worden opgevraagd zijn al opgevraagd door Robbert Mueller, die onderzoekt of Trump tijdens zijn presidentsverkiezingen samen heeft gewerkt met Rusland. Het rapport van Mueller wordt op korte termijn verwacht. Het is nog onbekend of dat rapport in zijn geheel gepubliceerd wordt.