The Presidential Podcast #68: Tussen zorgen en zelfvertrouwen

Maar denk niet dat Donald J. Trump zich door zoiets uit het veld laat slaan. Afgelopen zaterdag sprak de president vol zelfvertrouwen bijna twee uur op de jaardag van de conservatieve actievereniging CPAC. En klonk strijdlustiger dan ooit.

Al kan juist die verhoogde strijdlust er bij Trump ook op wijzen dat hij zich zorgen maakt. Want daar is genoeg reden voor nu er steeds dieper wordt gespit in de financiële handel en wandel van de president en zijn familie . Met name zoon Don jr. komt nadrukkelijk in beeld. NRC-correspondent Bas Blokker en VPRO-presentator Chris Kijne beschouwen.

