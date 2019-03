Teruggekeerde jihadiste twee jaar de cel in

De 35-jarige vrouw uit Ede die vorig jaar naar Nederland terugkeerde uit IS-gebied heeft dertig maanden celstraf opgelegd gekregen, waarvan tien voorwaardelijk. De rechtbank Rotterdam acht bewezen dat Senabel al-N. lid is geweest van de terreurorganisatie in Irak. Ook is zij schuldig bevonden aan voorbereidingshandelingen met een terroristisch oogmerk en het bezit van een vuurwapen, zo bevestigt een woordvoerder van de rechtbank tegenover NRC.

De vrouw werd vorig jaar aangehouden op Schiphol toen zij via Turkije terug naar Nederland was gekomen met haar twee zoontjes. Al-N. reisde twee keer uit naar IS-gebied. In 2014 ging ze voor de eerste keer, naar Syrië. Na een korte terugkomst in Nederland reisde zij naar Irak, waar ze met een IS-strijder trouwde en van twee zoontjes beviel.

Justitie had drie jaar cel geëist tegen de vrouw, waarvan één voorwaardelijk. De rechtbank wees erop dat zij voor haar reis naar Syrië niet vervolgd kan worden, omdat dit niet bewijst dat zij banden had met IS. Wel is zij volgens de rechtbank tussen 2015 en 2017 in Irak lid geweest van IS, en heeft zij zich schuldig gemaakt aan het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De vrouw moet zich na haar celstraf blijven melden bij de reclassering en moet onder meer meewerken aan een re-integratietraject. Haar advocaat had om vrijspraak gevraagd omdat er niet genoeg bekend zou zijn over haar precieze rol of functie binnen de organisatie.