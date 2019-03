Strandschoonmaak inzet twist rederij en gemeenten

Gaat rederij MSC Mediterranean Shipping alle kosten vergoeden voor het opruimen van de spullen van de begin dit jaar overboord geslagen containers van vrachtschip MSC Zoe? De Waddengemeenten steggelen met het bedrijf over terugbetaling nu een deel van hun declaraties is afgewezen. Rijkswaterstaat opent daarom een zogeheten schadeloket om de rekeningen centraal te verzamelen en in te dienen bij de verzekeraar van de rederij.

Dagenlang spoelden er begin januari op de stranden van de Waddeneilanden schoenen, speelgoed en auto-onderdelen maar ook giftig organisch peroxide aan die afkomstig waren uit de 345 overboord geslagen containers. Die zouden als gevolg van noodweer zijn losgeraakt, maar hoe dat precies gebeurde, wordt momenteel onderzocht door onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Het leger werd destijds ingezet om de stranden schoon te maken. Ook de Waddengemeenten waren dagenlang in de weer. Die kosten kunnen ze declareren bij MSC, verzekerde het bedrijf. Bovendien verklaarde de rederij dat ze „ervoor zal zorgen dat de zee wordt afgezocht naar containers tot de laatste container is gevonden”.

Openstaande declaratie

Naar nu blijkt wil het bedrijf echter niet alle kosten vergoeden. Zo kreeg Schiermonnikoog declaraties van samen zo’n 70.000 tot 80.000 euro terug. Het gaat volgens burgemeester Ineke van Gent om zaken als „eet- en drinkvergoedingen en de inzet van extra mankracht buiten het gemeentelijk personeelsbestand om”. „Zij vinden niet dat dat onder schoonmaakkosten valt, wij wel. Daarover zullen we volgende week met de rederij spreken. De vervuiler moet betalen.”

Ook Ameland heeft nog een openstaande declaratie van zo’n 35.000 euro die in eerste instantie is afgewezen, stelde burgemeester Gerard van Klaveren maandag tegenover de NOS. „Beschamend”, noemde hij de opstelling van MSC. De gemeenten willen daarnaast dat er een fonds komt voor het opruimen van puin dat in de toekomst nog aanspoelt.

MSC zelf zegt de berichtgeving gelezen te hebben maar „niet op de hoogte te zijn van de afwijzing van enige factuur van Schiermonnikoog en Ameland”. Het bedrijf „ziet dan ook geen reden hier nu media-aandacht aan te besteden”.

Rijkswaterstaat zelf zegt niet te weten waarom claims zijn afgewezen maar neemt nu wel het voortouw met het openen van een schadeloket. Partijen zoals gemeenten worden daarvoor uitgenodigd. De Waddeneilanden zijn namelijk niet de enigen benadeelden. De gemeente Noardeast-Fryslân wil bijvoorbeeld 30.900 euro van de rederij. Het waterschap Friesland stuurt binnenkort een rekening van „30.000 tot 35.000 euro” voor extra dijkinspecties.