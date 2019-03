Spermadonoren van voor 2004 mogen toch anoniem blijven

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) geeft mannen die hun sperma voor 2004 hebben gedoneerd alsnog de kans om anoniem te blijven. Dat bevestigt de Stichting Donorkind maandag na berichtgeving door actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Afgesproken was dat de mannen traceerbaar zouden zijn voor hun donorkinderen.

Tot 2004 mochten alle spermadonoren anoniem blijven. Sindsdien is dat wettelijk verboden en heeft ieder donorkind van zestien jaar en ouder het recht te weten wie zijn of haar biologische vader is.

Toen de wet werd ingevoerd, hadden vruchtbaarheidsklinieken hun spermadonoren moeten benaderen met de vraag of zij vindbaar wilden zijn. Ook moesten gegevens van deze donoren, net als data over zwangerschappen, worden ingevoerd in een centrale databank. Maar vorig jaar werd duidelijk dat dit in de praktijk nauwelijks is gebeurd.

Nu blijkt dat in december achter de schermen werkafspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van Volksgezondheid en de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB), die de gegevens van donoren beheert. Daaronder valt volgens Nieuwsuur ook de afspraak dat als een donor die voor 2004 zijn sperma afstond niet meer wil worden benaderd, zijn gegevens uit de database verwijderd mogen worden.

‘Zeer spijtig’

Minister De Jonge noemt dat tegenover Nieuwsuur “zeer spijtig” voor donorkinderen, maar wel volgens de huidige wetgeving. “De donor van voor 2004 kan terugkomen op zijn besluit”, zegt de minister tegen het actualiteitenprogramma.

Het is onduidelijk hoeveel donorkinderen door de kwestie worden geraakt. Volgens voorzitter Ties van der Meer van Stichting Donorkind zijn er al minimaal tien spermadonoren teruggekomen van eerdere afspraken en kiezen zij zo alsnog voor anonimiteit. “Het is eigenlijk schandalig dat het ministerie afspraken maakt die tegen de wet indruisen”, zegt Van der Meer. Hij hoopt dat de minister alsnog terugkomt van zijn besluit, zodat betrokken kinderen er volgens gemaakte afspraken achter kunnen komen wie hun donor was.

Over de anonimiteit van spermadonoren wordt al tientallen jaren gediscussieerd. De afgelopen jaren bleek bovendien dat bij veel spermadonaties het overzicht ontbreekt. Een spermadonor mag in Nederland maximaal 25 kinderen verwekken, maar dit wordt vaak niet gecontroleerd. Zo bleek in 2017 dat een man zeker 102 kinderen verwekte door zijn sperma te doneren.