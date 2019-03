RTL stopt na vanavond met RTL Late Night

RTL stopt met het programma RTL Late Night. Dat heeft de televisiezender maandag bekendgemaakt. Volgens presentator Twan Huys heeft het programma “helaas het grote publiek niet kunnen bereiken”. Maandagavond is de laatste uitzending.

Precies een half jaar geleden, op 3 september, begon Huys als nieuwe presentator van de dagelijkse talkshow. Na een daling in de kijkcijfers verving de volgens RTL “meer journalistieke Huys” Humberto Tan, die vijf jaar lang de presentatie van het programma voor zijn rekening had genomen. RTL wilde naar eigen zeggen met Huys “een scherpe, urgentere toon aanslaan”. De kijkcijfers bleken echter niet toe te nemen na de presentatiewissel en dit leidde volgens RTL “al snel tot kritiek”.

Volgens RTL-directeur Sven Sauvé heeft de zender het programma de tijd willen geven om te groeien, maar is het uiteindelijk niet gelukt “de kijker aan het programma te binden”. Hij roemt de “keiharde” inzet van Huys en zijn redactie om het programma tot een succes te maken. “Dat tekent zijn professionaliteit en ik dank hem daarvoor. De deur bij RTL staat altijd voor hem open.”

Lange carrière bij de publieke omroep

Twan Huys begon zijn tv-carrière voor de camera als correspondent in de Verenigde Staten. Later ging hij aan de slag als presentator en verslaggever bij NOVA, de voorloper van Nieuwsuur, waar hij samen met Mariëlle Tweebeeke lange tijd het vaste presentatiekoppel vormde. Ook presenteerde hij College Tour voor de NTR. Voor hij bij RTL begon, werkte Huys zijn hele tv-carrière bij de publieke omroep.

Vanaf dinsdag zendt RTL een nieuw programma uit op het vaste tijdslot van RTL Late Night. Om 22.30 uur zijn dan nieuwe afleveringen van Een Nieuw Leven In De Zon te zien. In april begint de zender met uitzendingen van De Zwakste Schakel met presentatrice Bridget Maasland. Na de zomer zal er op de late avond een nieuw programma worden uitgezonden, aldus RTL. Welk programma dat is, heeft de zender nog niet bekendgemaakt.

