Ik zat laatst met mijn twee dochters van elf en zeven in de auto. Het gesprek kwam op roken. Ik rook best veel en wil voorkomen dat mijn kinderen dezelfde fout begaan. Steek nooit een sigaret op, waarschuwde ik.

Mijn jongste dochter kwam met een heel harde, maar intelligente uitspraak: „Mama, als jij doodgaat door het roken, wie wordt dan mijn mama?”

Ik ben meteen gestopt.

