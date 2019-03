Prodigy-zanger Keith Flint (49) overleden

De 49-jarige Britse zanger Keith Flint van The Prodigy is maandagochtend dood aangetroffen in zijn woning in Dunmow in het Britse Essex. Dat meldt de Britse band die laat weten “geschokt, boos en diepbedroefd” te zijn.

Maandagochtend zei de politie niet uit te gaan van verdachte omstandigheden. Volgens de band zelf gaat het om zelfmoord. De familie van de zanger is inmiddels op de hoogte gebracht.

The Prodigy behoorde tot de meest spraakmakende dance-acts van de jaren negentig. Het trio werd bekend door hits zoals Smack my bitch up en Firestarter. De excentrieke zanger stond bekend om zijn rauwe punkzang en opvallende verschijning met fel gekleurd haar en tatoeages.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. https://t.co/nQ3Ictjj7t 4 maart 2019 @ 12:32 Volgen

Regelmatig in Nederland

Na lange afwezigheid bracht de band in 2009 weer een album uit. Sindsdien werd ook weer opgetreden, waaronder ook regelmatig in Nederland. Het laatste concert van de Britse groep was op 9 december in de Ziggo Dome in Amsterdam. Die show volgde na het uitbrengen van het album No Tourists dat goed werd ontvangen.

Flint was net terug van een tour in Australië toen hij werd gevonden. Hij zou in mei met zijn band beginnen aan een tour door de Verenigde Staten. In augustus zou de band optreden op Lowlands.