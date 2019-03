Dulkiewicz volgt vermoorde Adamowicz op als burgemeester Gdansk

De Poolse stad Gdansk heeft een nieuwe burgemeester. Aleksandra Dulkiewicz, eerder locoburgemeester van de stad, volgt volgens internationale persbureaus Pawel Adamowicz op. Adamowicz werd in januari doodgestoken tijdens een openbare bijeenkomst.

De 39-jarige nieuwe burgemeester kreeg volgens de voorlopige uitslag die maandag bekend werd gemaakt 82 procent van de stemmen. De website Europe Elects geeft haar 84 procent. Volgens persbureau Reuters was de opkomst ruim 48 procent. “Het is een goede opkomst in een onverwachte en uitzonderlijke verkiezing, die niemand had verwacht”, zo stelt Dulkiewicz zelf. “In de afgelopen zeven weken hebben de inwoners van Gdansk zich eervolle mensen, maar ook burgers, getoond.”

Dulkiewicz moest het bij de tussentijdse verkiezingen opnemen tegen twee extreemrechtse kandidaten. De regeringspartijen hadden geen kandidaat afgevaardigd.

Moord op Adamowicz

De moord op Dulkiewicz’s voorganger Adamowicz schokte inwoners van Gdansk, maar ook de rest van Polen. Adamowicz, een progressieve politicus die bezig was aan zijn zesde termijn als burgemeester, had felle kritiek op het antimigratiebeleid van de Poolse regering. Hij was jarenlang lid van de pro-Europese partij Burgerplatform, die in 2001 werd opgericht door zijn stadgenoot Donald Tusk. De voorzitter van de Europese Raad sprak donderdag nog zijn steun uit voor Aleksandra Dulkiewicz.

De 27-jarige man die vervolgd wordt voor het neersteken van Adamowicz zei onder het bewind van Burgerplatform te zijn “gemarteld”. Adamowicz overleed, na uren te zijn geopereerd, op 14 januari in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de Poolse persdienst PAP kwamen half januari 45.000 mensen af op de begrafenis van Adamowicz. De ceremonie werd zelfs live uitgezonden op publieke schermen in de hoofdstad Warschau.