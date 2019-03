Ook Oostenrijkse wielrenner Preidler bekent gebruik doping

Na een week vol dopingschandalen heeft maandag ook de Oostenrijkse wielrenner Georg Preidler in een interview met Kronen Zeitung bekend dat hij bloedtransfusies heeft laten uitvoeren. Preidler noemt het “de grootste fout van zijn leven” en zegt dat hij pas recentelijk is begonnen met het gebruik van doping. Naar eigen zeggen heeft hij zijn overwinningen clean behaald.

Het is het zevende dopinggeval dat naar buiten komt in een week tijd. Afgelopen weekend gaf een andere Oostenrijkse wielrenenr, Stefan Denifl, al toe dat hij prestatiebevorderende middelen heeft gebruikt. Vorige week werden vijf langlaufers gepakt: twee Oostenrijkers, twee Esten en een Kazach. Een van hen, de Oostenrijkse Max Hauke, werd op het WK in het Oostenrijkse Seefeld op heterdaad betrapt terwijl hij het bloedinfuus nog in zijn arm had. Beelden daarvan werden door de Noorse omroep NRK donderdag naar buiten gebracht.

Duitse dopingarts

De spil in de dopingzaak lijkt de Duitse sportarts Mark S. te zijn. Hij werd vorige week in de Duitse stad Erfurt opgepakt, waar hij een medische praktijk heeft. De 40-jarige dokter werd al eerder in verband gebracht met doping. Hij werkte voor Team Gerolsteiner toen de Oostenrijker Bernhard Kohl tijdens de Tour de France van 2008 werd betrapt op het gebruik van verboden middelen.

S. zou de apparatuur die de sporters gebruiken voor bloeddoping hebben overgenomen van de Oostenrijkse dopinghandelaar Stefan Matschiner. Die voorzag onder andere de renners van de wielrenploeg van Rabobank van verboden middelen en deed in 2016 een boekje open over zijn werkzaamheden.

Georg Preidler rijdt momenteel voor de Franse ploeg Groupama-FDJ, maar fietste lange tijd voor wat nu de Nederlandse Sunweb-ploeg is, onder meer met Tom Dumoulin. Preidler droeg in 2017 als knecht bij aan de eindzege van de Nederlander in de Giro d’Italia.