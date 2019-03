‘Nu achter Zandvoort gaan staan om de grand prix te krijgen’

Tot twee keer toe hebben de Formule 1-managers hem telefonisch een duidelijke boodschap gegeven. „Het is Zandvoort of niet.”

Volgens Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad, een onafhankelijk adviesorgaan van kabinet en parlement, gaat de Formule 1 aan Nederland voorbij als de grand prix volgend jaar niet naar Zandvoort komt. „Dat zou heel jammer zijn, een gemiste kans”, zegt Van Praag. „ Ze willen niet naar Assen, ook al zegt het circuit er klaar voor te zijn. Sneu voor Assen, maar zo simpel is het. Dus ik hoop dat iedereen nu achter Zandvoort gaat staan.”

In de open brief die de sportraad maandag publiceerde , worden alle ‘stakeholders’ aangespoord om gezamenlijk op te trekken in de organisatie van de grand prix: departementen, provincies, gemeenten, de FOM en de Nederlandse circuits. De boodschap van de brief: „Jongens kom op, zet je twijfels opzij en ga samenwerken.”

Er komt hoe dan ook geen kans voor Assen als Zandvoort er niet in slaagt om voor 31 maart zaken te doen met Formula One Management, zegt Van Praag resoluut. In een telefoontje, afgelopen donderdag, met een „medebeslisser” van de FOM is dit nogmaals bevestigd.

Eerder ontkende oud-Formule 1-coureur Jan Lammers, beoogd sportief directeur van een eventuele grand prix, dat Assen een serieuze concurrent is geweest. Door de publiciteit over de vermeende concurrentie met Assen zijn potentiële sponsors terughoudend, heeft Zandvoort de sportraad laten weten.

Van Praag: „Het is heel simpel: Formule 1 wil naar straatraces in steden of naar historische autocircuits zoals in Zandvoort. Belangrijk is de nabijheid van grote steden en belangrijke luchthavens. Die heeft Assen niet.”

Formule 1 biedt een unieke kans, dit is „once in a lifetime”, zegt Van Praag, ook bondsvoorzitter van de KNVB. Een topevenement met „een belangrijke economische spin-off” waarvan ook de rest van het land profijt heeft.

Voor Circuit Zandvoort, waar in 1985 voor het laatst de Grand Prix van Nederland werd verreden, dringt de tijd: over drie weken is de deadline van de onderhandelingen met het management van de Formule 1. Er zijn tientallen miljoenen euro’s nodig: voor de vergoeding om de race te mogen organiseren, voor aanpassing van het circuit. Het kabinet heeft aangegeven te willen helpen met faciliteiten (vergunningen, openbare orde, infrastructuur), maar wijst directe financiële steun af. Een standpunt waarvoor de sportraad begrip zegt te hebben.

Zandvoort had om ongeveer 5 miljoen euro overheidsbijdrage gevraagd. Het circuit beklaagt zich erover dat het vertrouwen van bedrijven mogelijk is gedaald door de opstelling van ‘Den Haag’, zo staat in de brief van de sportraad. Het circuit blijkt tot nu toe ook weinig steun te hebben ervaren van omliggende gemeenten en de provincie.

De sportraad voerde gesprekken met de twee circuits en had contacten met de FOM na het kabinetsstandpunt over financiering van de grand prix. Van Praag zegt dat de raad duidelijkheid wilde over de publicitaire slag die plaatsvond tussen Zandvoort en Assen. Die strijd zou Nederland in de mondiale concurrentie om Formule 1-races op achterstand kunnen zetten.

Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen, weet Van Praag ook van eerdere bids voor grote voetbaltoernooien. „Wij vrezen dat zoiets nu ook kan gebeuren”, zegt Van Praag. „Wij hebben als sportraad geen voorkeur voor een circuit, maar dat is ook niet relevant nu de FOM zo duidelijk is. Wij hopen dat iedereen nu achter Zandvoort staat. Ik hoop dat Assen over zijn schaduw heen kan stappen.”