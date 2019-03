NRC checkt: ‘Twitter waarschuwt gebruikers bij overtreden sharia’

De aanleiding

De Amerikaanse conservatieve columniste Michelle Malkin ontving onlangs een e-mail van Twitter. Het platform zou haar hebben gewaarschuwd dat ze met een tweet de „sharia” – de islamitische wetgeving – heeft overtreden en er daarom goed aan zou doen een advocaat in de arm te nemen. Dit meldden enkele rechtse Amerikaanse blogs woensdag. Het bericht werd verspreid onder een miljoenenpubliek, onder meer door Malkin zelf en door Donald Trump Jr., de zoon van president Trump. In Nederland pikte de rechts-radicale blogger Joost Niemöller het nieuws op. Hij twitterde: „Twitter kiest dus niet voor de vrijheid. Deze schrijfster, Michelle Malkin, plaatste cartoons van Mohammed op Twitter. Nu krijgt ze een bericht van Twitter: ‘Je bericht was in overtreding met de sharia. Zoek een advocaat.’”

Waar is het op gebaseerd?

Het draait allemaal om een paar spotprenten uit 2005. Een Deense krant publiceerde toen een reeks cartoons over de profeet Mohammed, met als gevolg dodelijke rellen, diplomatieke spanningen en een moordaanslag op de cartoonist.

Toen er in 2015 in Parijs een aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo werd gepleegd, twitterde de Amerikaanse columniste Michelle Malkin bij wijze van statement een compilatie van de Deense Mohammed-tekeningen. Op 18 februari van dit jaar ontving Malkin een mail van Twitter over haar oude tweet uit 2015. Volgens de blogs wordt zij hierin gewaarschuwd dat zij met de verspreiding van de cartoons de ‘sharia’ overtreedt.

En, klopt het?

Malkin heeft de gewraakte mail van Twitter online gezet. Anders dan de blogs melden, wordt hierin niet gerept van het overtreden van de ‘sharia’. Wel informeert Twitter de columniste over het feit dat er over haar tweet is geklaagd, omdat deze de Pakistaanse wet zou schenden. Malkin wordt erop gewezen dat zij een advocaat kan raadplegen.

Geen sharia dus, wel een waarschuwing dat Malkin de Pakistaanse wet overtreedt. Maar Malkin is niet Pakistaans. Dus waarom de waarschuwing?

Malkin blijkt niet de enige ontvanger van het bericht. Ook andere prominente (niet-Pakistaanse) twitteraars vernamen recentelijk van Twitter dat zij de Pakistaanse wet overtreden. Zo werd de Canadese columnist Anthony Furey erop geattendeerd dat een oude tweet van hem met Mohammed-cartoons niet in lijn is met de Pakistaanse wet. De Saoedisch-Canadese activiste Ensaf Haidar kreeg hetzelfde te horen over haar tweet waarin zij zich uitspreekt tegen de niqaab. En een Australische imam kreeg de waarschuwing nadat hij had opgeroepen tot onderzoek naar extremisme in moskeeën.

De mail is een gevolg van „verzoeken” van een „geautoriseerde entiteit” om tweets te verwijderen die in strijd zijn met de wet in een bepaald land, bleek uit een reactie van een woordvoerder van Twitter aan persbureau AFP. Met andere woorden: Pakistan heeft bij Twitter een aantal tweets gerapporteerd die volgens het land de islam bespotten en daarom geblokkeerd dienen te worden.

Twitter stelt de verzenders van de tweets hiervan op de hoogte, „zodat zij de mogelijkheid hebben om het juridische verzoek te bekijken en maatregelen te nemen om hun belangen te beschermen”, aldus de woordvoerder tegen AFP. Of de cartoons hierna voor Pakistaanse twitteraars onzichtbaar zijn gemaakt, is onduidelijk.

Conclusie

Volgens Amerikaanse en Nederlandse bloggers is de columniste Michelle Malkin door Twitter gewaarschuwd dat zij de ‘sharia’ zou overtreden. Dat is niet juist: Malkin werd door Twitter geïnformeerd over het feit dat haar tweet was gerapporteerd als schending van de Pakistaanse wet. We beoordelen het bericht als grotendeels onwaar.