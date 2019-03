Nederlandse Zorgautoriteit controleert zelfstandige behandelcentra

Door meerdere zelfstandige behandelcentra zijn te hoge bedragen in rekening gebracht. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandag. Dit zou blijken uit “bij ons binnengekomen signalen en eigen onderzoek van declaratiedata”. De toezichthouder meldt bij “een aantal” zelfstandige behandelcentra controles uit te gaan voeren op de manier waarop zorg in rekening wordt gebracht.

Volgens persbureau ANP gaat de toezichthouder in totaal tien zelfstandige behandelcentra controleren. Zelfstandige behandelcentra zijn particuliere zorginstellingen die gespecialiseerd zijn in zaken als dermatologie, oogheelkunde, orthopedie of plastische chirurgie.

De centra zouden op verschillende manieren de fout in zijn gegaan. Zo werd er onder andere meer zorg in rekening gebracht dan daadwerkelijk werd geleverd. Ook zouden meerdere rekeningen verzonden zijn voor één behandeling en werd onverzekerde zorg in rekening gebracht als verzekerde zorg. Dit alles is niet toegestaan, benadrukt de toezichthouder.

‘Hogere zorgkosten’

Volgens de NZa is het belangrijk dat de zorgaanbieders hun financiële zaken op orde hebben, zodat patiënten niet onnodig veel betalen. Uiteindelijk zou het probleem zelfs kunnen leiden tot hogere zorgkosten in het algemeen, zegt de toezichthouder: