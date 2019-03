Marco Kroon opgepakt in Den Bosch

Militair Marco Kroon is zondag in Den Bosch aangehouden. Dat heeft zijn advocaat Geert-Jan Knoops bevestigd aan NRC.

Waarom de drager van de Militaire Willems-Orde is gearresteerd is nog niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad zouden getuigen hebben gezien dat de majoor een agent een kopstoot gaf. De agent zou Kroon hebben aangesproken omdat hij wildplaste. Of het inderdaad zo is gegaan, kan advocaat Knoops niet bevestigen. Hem is de grondslag naar eigen zeggen nog “onduidelijk”.

Kroon is overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee en wordt maandagmiddag verhoord. Volgens zijn advocaat zal dan ook duidelijk worden of hij langer wordt vastgehouden.

Militaire Willems-Orde

Marco Kroon, die geboren en getogen is in Den Bosch, diende onder meer in Afghanistan. Hij ontving in 2009 de Militaire Willems-Orde voor zijn daar getoonde moed. Een jaar later kwam hij in opspraak omdat hij over een taser zou beschikken en cocaïne gebruikt zou hebben. Van dat laatste werd hij vrijgesproken, voor illegaal wapenbezit werd hij wel veroordeeld. Desondanks mocht hij de hoogste militaire onderscheiding houden.

Begin 2018 kwam Kroon opnieuw in het nieuws. Hij schreef in een in het Algemeen Dagblad gepubliceerde verklaring dat hij elf jaar eerder in Afghanistan gevangen was genomen en vernederd door een man, vermoedelijk een Talibaanstrijder, die hij vervolgens had gedood. Hij verzweeg het incident tien jaar lang, naar eigen zeggen uit angst dat de militaire operatie waaraan hij deelnam in gevaar zou worden gebracht.

In 2017 meldde Kroon het incident alsnog bij het ministerie van Defensie. Het Openbaar Ministerie stelde daarop in februari 2018 een onderzoek in, maar legde dat vijf maanden later stil toen bleek dat er onvoldoende aanknopingspunten waren.

Marco Kroon beschreef in zijn in november gepubliceerde boek Kroongetuige zijn herinneringen aan het incident. Volgens dit persoonlijke relaas werd hij tijdens zijn ontvoering verkracht en gemarteld. De dader zou een fotoboekje met meerdere van zijn slachtoffers op zijn lichaam hebben gedragen toen Kroon hem doodschoot.