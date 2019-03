‘Magische truffels hebben mij alles over geld geleerd’

In deze rubriek vertellen uiteenlopende mensen over hun financiën. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

IN

‘Stel je voor: elke dag naar werk neem je dezelfde route. Maar op een dag is er een wegversperring en moet je wel een ander pad nemen. En dan ontdek je opeens een prachtig gebouw dat je nooit eerder zag. Zo werkt het ook met truffels.

„Zestien jaar maakte ik carrière bij een internationaal cosmeticabedrijf. Ik deed de marketing en verdiende 4.000 euro per maand, woonde in Madrid en Parijs, had een auto, bonus en verzekering. Onze producten waren biologisch en dierproefvrij, maar diep van binnen wist ik dat ik vrouwen probeerde te overtuigen om spullen te kopen om zich gelukkiger te voelen. Ik verloor mijn motivatie, het werd tijd voor iets nieuws.

„Ik vertrok naar Azië om te mediteren en yogalessen te volgen. In Thailand ontmoette ik mijn partner, Chi, die daarvoor in Silicon Valley werkte. Daar had ik mijn eerste ervaring met hallucinogene truffels. Het was zó intens en mooi tegelijk. Wat ik zag was een roze wolk vol liefde, gras dat groeide en hoe ik onderdeel was van de natuur. We moesten lachen en huilen, telkens weer.

„We kregen het idee voor Truffles Therapy en dachten aan Jamaica of Nederland als basis, het werd Amsterdam. Nu organiseren we truffelretreats, een veganistische kunstenares maakte ons logo. Vaak huren we via Airbnb een huisje in de natuur en daar begeleiden we onze deelnemers dan voor een weekend. Het zijn allerlei soorten mensen: IT’ers, schrijvers, artsen en kunstenaars. Een ticket kost 1.200 tot 1.500 euro, maar we organiseren ook retreats waarbij je zelf bepaalt wat je doneert.”

UIT

‘We wonen aan de Keizersgracht voor 2.400 euro huur per maand. Het was voor ons belangrijk om een grote woonkamer te hebben en een fijne omgeving. Veel mensen komen over de vloer voor etentjes. Buiten de deur organiseren we integratiecirkels, waarbij je met de groep praat over je gevoelens en er oordeelvrij naar je wordt geluisterd.

„We hebben een bankrekening voor ons bedrijf en doen alles samen. Maar geld is niet ons doel, het enige wat we nodig hebben is eten en een plek om te wonen. Verder geven we niet veel uit, het meeste gaat naar winterkleding vanwege het Noord-Europese klimaat.

„Op dit moment leef ik nog van mijn spaargeld, maar ik verwacht dat ons bedrijf in de lente gaat bloeien. We zijn bezig met een podcast en willen ook retreats beginnen voor mensen met clusterhoofdpijn of angst voor de dood.

„Magische truffels hebben mij de belangrijkste les over geld geleerd: het is niet het einddoel, maar een middel om mensen te helpen. We leven niet in de jungle waar we van het eten in de bomen kunnen leven, dus het is oké om het te hebben en uit te geven.”