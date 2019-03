Keith Flint was met The Prodigy een wervelwind op het podium

Met groene hanenkammen aan weerszijden van zijn hoofd, gemene grimassen trekkend en zijn ogen wijd opengesperd stuiterde hij over het podium, en zweepte het publiek onophoudelijk op tot woeste participatie. Keith Flint, zanger en danser van de Britse band The Prodigy, was een demon, een energiebal, een aanjager zoals er maar weinig zijn.

Flint overleed maandagochtend op 49-jarige leeftijd in zijn huis in North End, Essex. Volgens Liam Howlett van The Prodigy gaat het om zelfmoord.

Keith Flint was behalve als zanger en danser ook bekend als motorrijder. Hij bezat en managede een race-team, Team Traction Control, dat veelvuldig wedstrijden won.

The Prodigy op Pinkpop 2010, met Keith Flint (links) en MC Maxim. Foto: Andreas Terlaak

Flint woonde nog altijd vlak bij Braintree, de plaats waar hij begin jaren negentig samen met Liam Howlett en MC Maxim het trio The Prodigy oprichtte. The Prodigy, dat nog steeds bestaat en zich juist voorbereidde op een uitgebreide wereldtournee die komende augustus ook Lowlands zou aandoen, geldt als één van de radicaalste en invloedrijkste bands uit de jaren negentig.

The Prodigy combineerde een wervelwind aan elektronische beats met ronkende gitaren en opruiende zangfrasen. Hits als ‘ Breathe‘, ‘Poison’ en ‘ Firestarter’ lieten in de jaren negentig raves, discotheken en festivalweiden uitgeput achter. Howlett was het muzikale brein, die salvo’s van schelle klanken afvuurde terwijl Flint zijn duivelse aanmoedigingen („I am the firestarter”) grauwde.

Oorspronkelijk had Flint in het trio vooral een rol als danser. MC Maxim was de zanger, en er waren veel instrumentale tracks waarbij Maxim en Flint vooral enthousiasmerend ronddansten. Maar toen Liam Howlett in 1996 het nummer ‘Firestarter’ maakte, dacht hij aan de grof geraspte stembanden van Flint om de tekst te verwoorden. Flints schorre dictie maakte het nummer een internationale hit, en leidde tot de doorbraak van de band in Amerika.

Na het populaire album The Fat Of The Land (1997), met ook de hit ‘ Smack My Bitch Up’, duurde het twaalf jaar voordat The Prodigy als trio weer een nieuwe album maakte. De tussentijd was een braakliggende periode waarin de drie leden onderling ruzies uitvochten, in de ban waren van hun drugsverslavingen, en ieder een eigen groep oprichtten.

The Prodigy in 2015: met MC Maxim (links), Keith Flint en Liam Howlett. Foto Kazuhiro Nogi/AFP

Rond 2005 herstelden de relaties zich, en werd begonnen aan het nieuwe album Invaders Must Die, dat uiteindelijk in 2009 verscheen. De groep bouwde hun aanhang weer langzaam op: van optredens in kleine clubs, tot steeds grotere zalen, tot de positie van hoofdact op festivals. Keith Flint, nog altijd met brede schouders en woeste blik, liet weten dat de groepsleden inmiddels afgekickt waren en dat optreden nu zijn ‘drug’ was. Zijn performances en agressieve dansbewegingen waren net zo energiek als vroeger; de groep speelde met de duivel op de hielen.

Een woordvoerder van Lowlands kon maandag nog niet zeggen of het optreden van The Prodigy in augustus doorgaat.