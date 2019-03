Jumbo in hoger beroep over opzeggen eigen cao

Jumbo gaat in hoger beroep in de zaak over zijn eigen cao voor distributiemedewerkers. Die was niet rechts-geldig opgezegd, besloot de rechtbank van Den Bosch eind januari, en daarom moest Jumbo zich nog houden aan de oude afspraken. Dat vonnis gaat Jumbo aanvechten.

Jumbo en de vakbonden FNV en CNV werden het in 2017 niet eens over een loonsverhoging tijdens nieuwe cao-onderhandelingen. Jumbo zette daarop de vakbonden aan de kant en stelde met de eigen ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) op, die elke werknemer individueel moest tekenen.

Vakbonden FNV en CNV vochten dit aan omdat Jumbo de vorige cao uit 2016 nooit formeel had opgezegd, en de cao dus zou doorlopen. Daar heeft Jumbo zich dus aan te houden, zo oordeelde ook de rechter op 24 januari.

1,5 procent

Met de AVR hebben werknemers dit jaar recht op een loonsverhoging van 1,5 procent. Daarvoor moeten ze die wel tekenen, wat ruim 83 procent van de 3.000 werknemers heeft gedaan. De overige medewerkers bleven loyaal aan de vakbonden en vallen nog onder de oude cao die in 2017 afliep. Zij krijgen geen loonsverhoging. Zij eisen onder meer een loonsverhoging van 5 procent.

Voor hen stellen de ondernemingsraden nu een ‘generaal pardon-regeling’ voor, die wordt gesteund door de directie van Jumbo. Daarmee kunnen de werknemers die nog niet tekenden alsnog aanspraak maken op de 1,5 procent loonsverhoging. Dit om een “eventuele tweedeling” en onrust onder werknemers te voorkomen, zegt Jumbo.

Inmiddels heeft Jumbo de cao uit 2016 wel formeel opgezegd, die geldt tot 1 april. Tot dan kunnen werknemers nog kiezen tussen de oude cao of de AVR. Daarna wordt de oude cao bevroren.

Houding

In afwachting van het hoger beroep zal Jumbo de oude cao naleven, schrijft het in een persverklaring. Als de keten de zaak wint, belooft het “de uitbetaalde en nog uit betalen compensaties” niet terug te vorderen.

Jumbo vecht het vonnis onder meer aan vanwege “de houding” van de vakbonden. Volgens Jumbo creëren FNV en CNV “bewust onjuiste verwachtingen bij onze medewerkers over de mogelijke terugkeer van een cao met loonstijgingen van wel 5 procent”. Tegen het belang in van de medewerkers, want “de cao komt namelijk niet meer terug”.

De cao-onderhandelingen bij de distributiecentra liepen vast, Jumbo ging naar de ondernemingsraad. Hoe Jumbo de vakbonden buitenspel zette