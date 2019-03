Hoe versla je het grootste competitieduel ter wereld?

In de nok van Estadio Santiago Bernabéu is de spanning voelbaar als de minuten voor het begin van Real Madrid-FC Barcelona wegtikken. Technici toetsen op computers de opstellingen van beide ploegen in. Speaker David Labrador bereidt zich in zijn hok in stilte voor. Cameramannen stellen zich op bij het veld. Commentatoren doen vanaf de perstribune een laatste voorbeschouwing. In de kelder van het stadion zit een speciaal team voor het monteren van beelden van een 360-graden-camera. Deze avond is anders dan alle anderen. Er mag niets mis gaan. Dit is de clásico.

Het zijn niet alleen de elftallen van de beide grootmachten die bij deze wedstrijd extra druk voelen. Real Madrid-Barcelona is met afstand het grootste competitieduel ter wereld tussen twee voetbalploegen. In het stadion doen zevenhonderd geaccrediteerde journalisten en commentatoren verslag. Wereldwijd kijken er in circa 180 landen honderden miljoenen voetballiefhebbers via zeventig televisiecamera’s mee.

„Dit is by far de meest interessante buitenlandse wedstrijd voor ons”, zegt Will Moerer, algemeen directeur van Ziggo. Sinds november 2015 is de clásico voor abonnees met een Ziggo-aansluiting op het open net te zien. In Nederland kijken ongeveer 700.000 mensen naar het duel.

Extra vroeg naar het stadion

Voor de Nederlandse rechtenhouder zit Sierd de Vos in het stadion. De eigenzinnige commentator is een van de veteranen. Hoewel hij talloze malen een clásico heeft verslagen blijft het speciaal. Hij is zaterdagavond extra vroeg naar het stadion gegaan om er met een geluidsman voor te zorgen dat het commentaar gelijk loopt met het wedstrijdbeeld. „Z o eenvoudig is dat niet”, legt De Vos uit. „De beelden worden met de modernste apparatuur geproduceerd, maar het geluid van alle commentatoren gaat al twintig jaar via een ISDN-verbinding. En dat gaat in Nederland verdwijnen.”

Al weken van tevoren heeft Ziggo aan de Catalaanse producent Mediapro moeten laten weten hoeveel mensen ze nodig hebben bij de wedstrijd. De Nederlanders hebben als één van de oudste rechtenhouders (voorheen als Filmnet, Canal+ en Sport 1) een streepje voor boven nieuwkomers. De Vos krijgt ruim voor het begin van de wedstrijd een tijd toegewezen waarop hij de kijkers live vanaf de rand van het veld kan toespreken. Vanuit de studio in Hilversum analyseert trainer Louis van Gaal de wedstrijd, die door zijn oude club FC Barcelona met 1-0 wordt gewonnen.

Live kijken neemt toe

Volgens Ziggo-directeur Moerer is de clash tussen Real Madrid en Barça zo speciaal omdat er uit alle delen van de wereld belangstelling voor is. „Grote sportevenementen als de Ryder Cup [golf] of de Super Bowl [American Football] komen er niet bij in de buurt ”, legt Moerer uit. „We hebben geluk gehad met de rechten van het voetbal. De laatste jaren is het live kijken naar sportwedstrijden alleen nog maar toegenomen. Er gaat enorm veel geld in om.”

Eén van de best bekeken clásico’s was die van december 2017 toen die speciaal voor de Aziatische markt om 13.00 uur werd gespeeld. Spaanse wedstrijden zijn daar in acht landen – waaronder India – gratis via Facebook te zien dat in 2018 voor 90 miljoen euro voor drie jaar de rechten kocht. Daarmee werd een nieuwe, interessante markt voor sponsors gecreëerd.

De clásico van zaterdagavond kende in commercieel opzicht dan ook een primeur. Voor het eerst werd tijdens een competitieduel tussen Real Madrid en FC Barcelona gewerkt met het zogenoemde digital overlay. Met dit systeem kunnen reclames op de borden langs het veld worden aangepast aan bepaalde regio’s.

Zo kregen de Europeanen, de Aziaten en de Latijns-Amerikanen ieder andere sponsoruitingen te zien. „Dit zou jaarlijks 30 tot 100 miljoen euro aan extra inkomsten op kunnen leveren”, zegt Henri van der Aat, directeur van sportmarketingbedrijf AIM, dat het systeem voor Real Madrid en Paris Saint-Germain verzorgt.

Bestbekeken programma’s

Van der Aat heeft de laatste jaren van nabij meegemaakt dat het Spaanse voetbal als commercieel product steeds waardevoller wordt. Volgens het reclamebureau Barlovento zaten er maar liefst 47 voetbalwedstrijden bij de Spaanse topvijftig van bestbekeken televisieprogramma’s. De Spaanse Liga doet er alles aan om de internationale markt verder te vergroten. Plannen om een competitieduel in de Verenigde Staten af te werken stuitten vooralsnog op verzet. Maar het is zeker niet ondenkbaar dat de clásico op termijn letterlijk de hele wereld over zal gaan.

De komende dagen staat bij Real Madrid alles in het teken van de return in de achtste finales van de Champions League tegen Ajax. Na twee nederlagen tegen Barcelona zal het nu vooral de sportieve spanning zijn die oploopt in het Bernabéu. „Ja, want uiteindelijk draait het bij voetbal toch om de winst op het veld”, zegt Van der Aat, die als oud-directeur van Ajax en als commercieel partner van Real met gemengde gevoelens op de tribune zal zitten.