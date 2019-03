Guaidó keert ondanks risico’s terug naar Venezuela

De Venezolaanse oppositieleider en zelfverklaard interim-president Juan Guaidó is maandag teruggekeerd naar Venezuela, melden internationale persbureaus. Hij landde op het vliegveld van hoofdstad Caracas, waar hij werd opgewacht door aanhangers, journalisten en vertegenwoordigers van landen die hem steunen zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Spanje.

De afgelopen weken bezocht Guaidó Colombia, Brazilië, Paraguay, Argentinië en Ecuador om steun te zoeken in zijn strijd tegen zittend president Nicolás Maduro. Deze landen erkennen Guaidó, net als onder meer de VS en de EU, als rechtmatige interim-president.

Guaidó neemt een groot risico door huiswaarts te keren. Voor zijn vertrek had het Venezolaanse Hooggerechtshof hem een reisverbod opgelegd en de kans bestaat dat de politie die Maduro steunt, hem zal oppakken. Een rechter van het Hooggerechtshof verklaarde eerder dat Guaidó een gevangenisstraf van dertig jaar boven het hoofd zou hangen, als hij terug zou keren naar Venezuela.

Bij aankomst zei de oppositieleider dat hij zich realiseert wat de risico’s zijn en dat hij hoopt dat de situatie niet zal escaleren. Hij beroept zich op de immuniteit die hij geniet als parlementsvoorzitter. Onder luid applaus riep hij zijn landgenoten op zaterdag de straat op te gaan om te demonstreren tegen Maduro:

“Het regime moet begrijpen… de dictatuur moet begrijpen dat we sterker dan ooit zijn. We zullen doorgaan met demonstreren, we zullen doorgaan met mobiliseren.”