Genoeg steun voor uitsluiten Fidesz-partij binnen Europese Volkspartij

Twaalf partijen die aangesloten zijn bij de Europese Volkspartij (EVP) hebben officieel het uitsluiten of opschorten van de Fidesz-partij aangevraagd. Dat meldt EVP-voorzitter Joseph Daul maandag volgens persbureau AFP. De partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán komt hiermee verder onder druk te staan in het Europees Parlement.

De partijen zijn afkomstig uit negen landen. Op 20 maart zal binnen de EVP gesproken worden over de toekomst van de Fidesz-partij. “De discussie behoort toe aan al onze leden en ik kan niet inschatten wat de uitkomst van de discussie zal zijn”, aldus Daul. Volgens hem zal de Fidesz-partij ook de ruimte krijgen zich te verdedigen.

De Fidesz-partij kwam de afgelopen weken in opspraak vanwege een opmerkelijke campagne voor de Europese verkiezingen. Sinds twee weken hangen in Hongarije posters waarop de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, en filantroop George Soros worden afgebeeld. Volgens de campagne zouden de mannen Hongarije migranten willen opdringen. Orbán heeft bovendien aangekondigd vergelijkbare posters te verspreiden over eurocommissaris Frans Timmermans.

Binnen de EVP, waar de Fidesz-partij toe behoort, ontstond veel tumult. Onder meer CDA-leider Sybrand Buma zei vrijdag dat Orbán “een grens over is gegaan” en “regels heeft overtreden die bepalen hoe we met elkaar omgaan in de partij”. Orbán deed de kritiek van de hand, en noemde zijn Europese partijgenoten “nuttige idioten”.