Geld nodig? Schrijf een groene obligatie uit

Iets minder rendement, iets méér milieu. Veel beleggers doen het ervoor, weten ze bij Leaseplan sinds kort.

Het autoleasebedrijf uit Almere maakte maandag bekend dat het voor het eerst in zijn bestaan een groene obligatie heeft uitgegeven. De lening met een looptijd van vijf jaar bedraagt een half miljard euro, geld dat de onderneming zal gebruiken om elektrische auto’s te kopen.

Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders stonden in de rij om Leaseplan het geld te mogen lenen, blijkt uit de details van de uitgifte. De obligatie was liefst zeven keer overtekend, zoals dat heet in jargon. Oftewel: terwijl het autoleasebedrijf maar 500 miljoen euro wilde hebben, schreven beleggers voor 3,5 miljard in. Een woordvoerder van Leaseplan spreekt van „een positief signaal”.

Fijne bijkomstigheid voor het bedrijf: vanwege de grote belangstelling kon Leaseplan de toch al bescheiden rente die het aanvankelijk zou betalen op de valreep nog een stukje verlagen tot nog geen 1,4 procent. Daarmee is het autoleaseconcern iets goedkoper uit dan met de traditionele ‘grijze’ obligaties die het eerder uitgaf.

Beperkt aanbod

Het enthousiasme voor de green bond van Leaseplan staat niet op zichzelf, zegt Joost Beaumont, obligatieanalist bij ABN Amro. Toegegeven, de overvloed aan kapitaal op financiële markten drijft de vraag naar álle beleggingen op, een gevolg van het ruime monetaire beleid en de historisch lage rente van de voorbije jaren. Maar groene obligaties – leningen die een positief effect moeten hebben op het milieu – zijn volgens Beaumont nog eens extra in trek. Hij noemt Frankrijk als voorbeeld, een land dat zowel groene als conventionele obligaties uitgeeft. „De groene zijn ongeveer anderhalf keer zoveel overtekend”, zegt hij. Ook de Nederlandse staat heeft aangekondigd later dit jaar een groene obligatie uit te geven.

De verklaring voor de grote vraag is eenvoudig: pensioenfondsen, banken en verzekeraars staan onder druk hun portefeuilles te verduurzamen en ook vermogensbeheerders beginnen steeds vaker zogeheten ‘groenfondsen’. Daarnaast zijn er partijen die uitsluitend duurzaam financieren, zoals ASN Bank en Triodos.

Tegelijkertijd is het aanbod aan groene obligaties nog altijd relatief beperkt. Beaumont schat dat green bonds slechts 1 procent uitmaken van de wereldwijde obligatiemarkt. Na jaren van groei bleef het bedrag aan nieuwe uitgiftes vorig jaar bovendien steken op 69 miljard euro, blijkt uit cijfers van ABN Amro. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2017.

Greenwashing

Hoe komt dat? Beaumont wijst erop dat groene obligaties niet voor iedere sector even geschikt zijn. De uitgevende instelling moet het geleende geld immers volledig groen besteden. Voor Leaseplan is dat vrij eenvoudig – door het geld uitsluitend te gebruiken voor de aankoop (en herfinanciering) van elektrische auto’s. Maar voor, zeg, een chemiebedrijf is dit al een stuk lastiger.

Daarbij komt dat beleggers eisen stellen aan groene obligaties om te voorkomen dat partijen zich groener voordoen dan ze zijn, greenwashing dus. Denk aan jaarlijkse verantwoording over wat er met het geleende geld gebeurt en een second opinion van een gespecialiseerde partij als Sustainalitics. Op dit moment gaat het nog om relatief ruime en vrijblijvende criteria, de zogeheten Green Bond Principles, die de sector zelf heeft opgesteld. Maar de Europese Commissie werkt aan een standaard voor groene obligaties om aanhoudende discussies over de definitie de kop in te drukken.

Bij Leaseplan is de eerste groene uitgifte goed bevallen, laat een woordvoerder weten. „Dit geeft zeker mogelijkheden om het nog eens te doen.”

