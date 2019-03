Forse toename hulpverlening bij hartstilstand

De kans op tijdige hulpverlening is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Het aantal geregistreerde AED’s (Automatische Externe Defibrillator) is met 45 procent toegenomen tot 18.000 apparaten. Ook zijn er fors meer vrijwilligers die bij een hartstilstand hulpverlening bieden. Het aantal vrijwilligers, of burgerhulpverleners, nam afgelopen jaar met 32 procent toe tot 225.000, meldt de Hartstichting maandag op basis van nieuwe cijfers.

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Als reanimatie zin heeft en de hulpverlening binnen zes minuten ter plaatse is, is de overlevingskans zo’n 50 tot 70 procent, zegt een woordvoerder van de Hartstichting. “De gemiddelde aanrijtijd van een ambulance is acht tot tien minuten, dus hulpverlening van een vrijwilliger in de buurt is echt noodzakelijk.”

De forse stijging van het aantal buurthulpverleners en reanimatieapparaten is onder meer te danken aan een aantal campagnes van de Hartstichting, volgens de stichting zelf. Die richtten zich het afgelopen jaar op het makkelijker en goedkoper aanschaffen van AED’s en het volgen van reanimatiecursussen.

Woonwijken

In totaal zijn in Nederland zeker 30.000 reanimatieapparaten nodig, maar de Hartstichting vindt de spreiding van de AED’s belangrijker. 70 procent van de hartstilstanden vindt plaats in een woonwijk, terwijl juist daar vaak een tekort aan AED’s is.

Sinds maart is het mogelijk om op het platform buurtaed.nl een crowdfundingactie te starten om een AED aan te schaffen. “Dat is een prijzig apparaat, dus als je dat met je buren aanschaft is het al een stuk beter te betalen”, aldus de woordvoerder. De website is een samenwerking tussen de Hartstichting en Philips, die de reanimatieapparaten maakt.

Opvallend is dat er in kleinere gemeenten mensen beter weten waar zij een AED kunnen vinden dan in grote steden. Dat heeft volgens de woordvoerder onder meer te maken met de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. Onder meer de vier grote steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn volgens de stichting momenteel bezig met een grote inhaalslag voor meer burgerhulpverleners, door bijvoorbeeld gratis reanimatiecursussen aan te bieden.

Slechte bereikbaarheid

In 2016 bracht de Hartstichting ook positieve cijfers over de verbeterde hulpverlening bij hartstilstanden. Het Rode Kruis sloeg toen echter alarm omdat veel AED’s slecht bereikbaar zouden zijn. Reanimatieapparaten op openbare plekken zoals sportscholen, industrieterreinen of winkels zijn ‘s nachts niet toegankelijk. Ook nu is nog steeds 30 procent van de apparaten niet 24 uur per dag bereikbaar.

Het Rode Kruis vroeg daarom ook om meer apparaten die aan de buitenkant van gebouwen worden opgehangen. Volgens de Hartstichting is de afgelopen jaren extra aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de AED’s.