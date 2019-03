Feyenoord City werd ‘ingehaald’ door de tijd

Met een vertraging van zo’n acht maanden heeft de organisatie van het project Feyenoord City maandag het voorlopig ontwerp van het nieuwe stadion gepresenteerd. Na de zomer moet het definitief ontwerp gereed zijn, in de oorspronkelijke planning had dit eigenlijk al begin 2019 klaar moeten zijn.

Het plan Feyenoord City omvat naast het nieuwe stadion (63.000 plaatsen) ook een gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid met woningen, hotels en winkels. De investering voor het stadion bedraagt naar verwachting 444 miljoen euro .

De projectorganisatie werd vorig jaar geconfronteerd met tegenslag in de planvorming. De prijzen in de bouw stegen onverwacht snel, waardoor het project 30 miljoen euro boven budget dreigde te komen. „Wij werden ingehaald door de tijd”, zei projectdirecteur Frank Keizer maandag in de Kuip.

Om dit op te vangen zijn bezuinigingen doorgevoerd in het ontwerp, ontwikkeld door architectenbureau OMA van Rem Koolhaas. De voornaamste aanpassingen vonden plaats in de hoofddraagconstructie, de horecaruimtes (minder, maar wel groter) en de omloop (de ‘concours’) die kleiner is gemaakt. En de dakconstructie krijgt een eenvoudigere uitvoering: meerdere opties liggen nu voor.

Bouw moet in 2020 beginnen

De projectorganisatie kan „niet uitsluiten” dat het geprognosticeerde budget opnieuw overschreden wordt door prijsinflatie in de bouw. „De toekomst kan je niet voorspellen”, zegt Keizer. „Je weet wat het gekost heeft op het moment dat de eindafrekening met de aannemer plaatsgevonden heeft. Dan weet je of het binnen budget was.”

Het „meest pessimistische scenario” is meegenomen in de prognose, zegt architect David Gianotten van OMA. „Er is ook een andere manier van risico-inschatting gedaan dan in 2016 [toen het plan werd gepresenteerd]. De kans dat het heel ver uit de pas gaat lopen is nu minder groot.”

De zekerheid dat ze binnen budget blijven, neemt bij elke stap in het ontwerp toe, benadrukt Keizer. In april verwacht de projectorganisatie een consortium bekend te maken dat het stadion gaat bouwen: er wordt momenteel gesproken met partijen in binnenland en buitenland. Keizer: „Als dat rond is krijgen we nog meer zekerheid over de bouwprijs.”

Beeld OMA

Volgens de originele planning moet de bouw medio 2020 beginnen, in de zomer van 2023 staat de opening gepland. Het stadion, dat deels ín de Maas komt te liggen, krijgt een ovale vorm en een „robuuste” uitstraling met een „staalstructuur op een betonnen basis”, vertelt Gianotten in zijn presentatie.

Een nadrukkelijke wens van fans en Feyenoord is dat je in het nieuwe stadion dicht op het veld zit, een van de sfeerbepalende kenmerken van de Kuip. Gianotten: „Voor de eerste twee ringen is het ons gelukt om dichter bij het veld te zitten dan in de huidige Kuip.” Er komt geen gracht tussen veld en de tribunes. En de architect zegt dat zichtlijnen vanaf de tribune van ongekend hoge waarden worden.

„Het moeilijkste nu is de financiering van het stadion rond krijgen”, zei Feyenoord-directeur Jan de Jong zondagavond bij NOS Studio Voetbal. Bijna 225 miljoen wordt als ‘constructiefinanciering’ verstrekt door een consortium van banken onder regie van Goldman Sachs. Daarnaast moet nog voor 100 miljoen worden opgehaald bij beleggers. De gemeente verstrekt 40 miljoen.