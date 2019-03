Drie douaniers Rotterdam aangehouden voor witwassen

In Rotterdam zijn maandag drie douaniers aangehouden op verdenking van witwassen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De drie mannen werken in het havengebied van de stad en zijn afkomstig uit Rotterdam, Schiedam en Den Haag. Het drietal, tussen de 31 en 37 jaar oud, wordt momenteel verhoord, schrijft het OM.

De aanhoudingen volgen na doorzoekingen van drie woningen en een bedrijfspand eerder dit jaar, schrijft het OM. Justitie kwam de drie op het spoor nadat “er opvallende contante opnamen en stortingen plaatsvonden op de bankrekeningen van de verdachten, die niet in verhouding stonden tot hun legale inkomsten.” Het OM in Rotterdam was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Cocaïne

De Rotterdamse haven is een populaire doorvoerhaven voor cocaïne. In 2018 werd er 19.000 kilo onderschept, ruim drie keer meer dan een jaar eerder.

Meerdere douaniers uit de Rotterdamse haven werden in het verleden veroordeeld voor hun rol in de lucratieve cocaïnesmokkel. Zo werd in 2017 de corruptie douanier Gerrit G. veroordeeld tot 14 jaar cel. Hij liet tegen een vergoeding containers met drugs door. Begin februari werd een andere douanier veroordeeld tot twee jaar celstraf voor omkoping en witwassen. Het OM vond de straf te laag en ging in hoger beroep.

Het Openbaar Ministerie is enkele jaren geleden een speciaal programma gestart om de criminaliteit in de haven te bestrijden. Het programma, waarbij onder meer OM, politie, douane en het Havenbedrijf samenwerken, moet “de veiligheid en integriteit in het havengebied vergroten”, schrijft het OM.